Aveva solo 16 anni il ragazzo deceduto a causa di un malore improvviso nel primo pomeriggio di giovedì a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza.

05 febbraio 2023

Malore improvviso dopo pranzo: morto un ragazzo di soli 16 anni

Un ragazzo di soli 16 anni è morto improvvisamente dopo essersi sentito male mentre si trovava in casa. La tragedia nel primo pomeriggio di giovedì a Camisano Vicentino, comune della provincia di Vicenza.

A chiamare i soccorsi è stata la madre che ha assistito alla scena. Immediatamente sul posto è stata inviata un’ambulanza con a bordo l’equipe medica che non ha potuto far nulla per strappare alla morte il giovane. Inutile la corsa in ospedale, dove è stato possibile solo dichiararne il decesso.

Camisano Vicentino, 16enne si sente male in casa e muore: intera comunità sconvolta

Sotto choc l’intera comunità di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, per la morte di Christian Castelli, ragazzo di soli 16 anni stroncato da un improvviso malore nel primo pomeriggio di giovedì 2 febbraio.

Secondo quanto ricostruito, come appreso dalla redazione de Il Giornale di Vicenza, il 16enne, dopo aver pranzato all’interno della sua abitazione, si sarebbe sentito male ed è crollato sul divano. Il tutto sotto gli occhi della madre che ha subito chiamato il numero unico per le emergenze richiedendo l’intervento dei soccorsi.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto un equipaggio del 118. I sanitari hanno avviato le manovre salvavita, poi hanno caricato l’adolescente sull’ambulanza per il trasporto d’urgenza verso l’ospedale San Bortolo di Vicenza. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo dichiararne la morte. Rimane da chiarire la natura del malore che ha colto il giovane, il quale, riferisce Il Giornale di Vicenza, sembra non soffrisse di alcuna patologia in particolare. A stabilirlo potrebbe essere l’esame autoptico che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre sulla salma.

La notizia della morte di Christian ha gettato nello sconforto la comunità locale. Innumerevoli i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del sindaco di Camisano Vicentino, Renzo Marangon.