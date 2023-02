A Voltaggio, in provincia di Alessandria, un operaio di 34 anni è morto ed un altro è rimasto ferito in un incidente all’interno di un cantiere della linea ferroviaria.

07 febbraio 2023

Tragedia all’interno di un cantiere: un morto e un ferito

Un morto ed un ferito. È il bilancio dell’incidente verificatosi la scorsa notte in un cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, in provincia di Alessandria. La vittima, un operaio di 34 anni, ed il collega rimasto ferito sarebbero stati investiti da una fiammata mentre lavoravano in un tunnel.

I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 34enne, mentre il collega è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato non in pericolo di vita. In corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incidente.

Un operaio di 34 anni ha perso la vita ed un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto la notte scorsa, tra lunedì 6 e martedì 7 febbraio, in un in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, nel territorio di Voltaggio (Alessandria).

Secondo le primissime informazioni, come scrivono alcune testate locali e la redazione di Tgcom24, i due stavano lavorando all’interno di un tunnel, quando, per cause ancora da determinare, sarebbero stati investiti da una fiammata. Non è chiaro, però, se vi sia stata anche un’esplosione.

Presso il cantiere sono intervenuti in pochi minuti gli operatori sanitari del 118. Troppo tardi per il 34enne, di origine siciliane, di cui è stato possibile solo dichiararne il decesso, provocato dalle gravissime ustioni. L’altro operaio, invece, non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato presso l’ospedale di Novi Ligure, dove ora si trova ricoverato.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione locale ed i tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro) di Alessandria che hanno avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri, riferisce Tgcom24, pare che alla base vi possa essere una fuga di gas naturale durante le operazioni di scavo.