Ieri mattina su una spiaggia di Lecco, una donna di 67 anni è stata trovata priva di vita riversa all’interno della sua auto. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Di Marco Spartà

07 febbraio 2023

Donna di 67 anni trovata morta in auto: indagini in corso

Una donna di 67 anni è stata trovata morta ieri mattina all’interno della sua auto, parcheggiata sulla spiaggia di Lecco con le ruote anteriori in acqua. Sul posto, dopo l’allarme, sono arrivati i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Ora si sta indagando per determinare le cause della morte della donna e ricostruire le ultime ore di vita. In tal senso, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.

Lecco, la psicologa e scrittrice Maria Cristina Janssen trovata morta in auto: è giallo sulle cause

Giallo a Lecco, dove nella mattinata di ieri, lunedì 6 febbraio, una donna è stata trovata senza vita. Si tratta di Maria Cristina Janssen, psicologa e scrittrice di 67 anni residente a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno.

Il cadavere, secondo quanto riportano alcune testate locali e la redazione di Fanpage, giaceva sui sedili posteriori di una Fiat Panda, ferma su una spiaggia della località Rivabella con le ruote anteriori in acqua. La vettura è stata notata da alcuni operai che hanno lanciato l’allarme.

Intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. I pompieri hanno recuperato l’auto ed estratto il corpo della 67enne per cui non c’era più nulla da fare: è stato possibile solo appurarne la morte. Avviate nell’immediato le indagini che dovranno far luce sul caso e capire cosa possa essere successo alla donna. Maggiori dettagli potranno emergere dai risultati dell’autopsia disposta sulla salma. L’esame autoptico oltre alle cause servirà a chiarire anche l’ora della morte.

Sul corpo, scrivono i colleghi di Fanpage, non sarebbero stati rinvenuti segni evidenti di violenza, ma gli investigatori ad ora non escluderebbero nessuna ipotesi.

Maria Cristina Janssen, che di recente si era trasferita a Milano, sua città di origine, aveva lavorato anche come formatrice ed aveva ricoperto la carica di giudice onorario al tribunale dei minori di Firenze. Lascia due figli.