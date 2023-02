L’ex sindaco di Camponogara, in provincia di Venezia, è morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito da un’auto davanti alla propria abitazione.

Di Marco Spartà

07 febbraio 2023

Travolto e ucciso da un’auto: la vittima è un uomo di 92 anni

Un uomo di 92 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi ieri pomeriggio a Camponogara, in provincia di Venezia. L’anziano era appena sceso dalla propria vettura per aprire il cancello di casa, quando è stato falciato da un’altra auto.

Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto per il 92enne. Quando i sanitari del Suem del 118 sono arrivati sul posto, l’uomo, purtroppo, era già senza vita. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri.

Camponogara, investito da un’auto davanti alla propria abitazione: muore l’ex sindaco Tamburini

Lutto a Camponogara, piccolo comune della provincia di Venezia, per la morte di Alfredo Tamburini, 92enne che in passato aveva ricoperto la carica di sindaco per diversi mandati.

L’anziano, stando alle prime ricostruzioni, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 febbraio, stava rientrando a casa a bordo della sua auto, una Fiat Panda su cui viaggiava anche la figlia. Giunti in via Papa Giovanni XXIII, scrive la redazione de Il Gazzettino, Tamburini è sceso dalla vettura per aprire il cancello, ma in quel frangente è sopraggiunta un’utilitaria, una Citroen C4 condotta da un ragazzo, che lo ha centrato in pieno scaraventandolo sull’asfalto.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare il 92enne, ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte, sopraggiunta sul colpo per i gravissimi traumi riportati nell’urto.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare la dinamica del drammatico episodio.

La tragica notizia ha sconvolto tutta la comunità del centro nel veneziano. Tamburini, riferiscono Il Gazzettino, era stato eletto primo cittadino nel 1964 ed era rimasto in carica sino al 1980. Innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia del 92enne.