Sabato mattina a Roma, un senzatetto è stato trovato privo di vita all’interno dell’auto dove viveva ormai da tempo. Inutili i soccorsi del personale medico del 118.

Di Marco Spartà

07 febbraio 2023

Tragedia nella mattinata di sabato: cadavere di un uomo all’interno della sua auto

Un altro senzatetto è stato trovato privo di vita a Roma. È accaduto sabato mattina in zona Gregorio VII – Porta Cavalleggeri: l’uomo era riverso all’interno della sua automobile, dove ormai viveva da tempo.

Dopo la segnalazione, sul posto è arrivato lo staff medico del 118 a cui non è rimasto altro che constatare la morte dell’uomo senza fissa dimora. Il decesso, dai primi accertamenti, sarebbe stato causato dal freddo considerate le basse temperature durante le scorse notti nella Capitale.

Roma, senzatetto trovato senza vita nella sua auto: è la quarta tragedia in un poco più di un mese

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Nella mattinata di sabato 4 febbraio, un uomo senza fissa dimora di cui non è stata resa nota l’identità è stato trovato morto all’interno della sua auto.

Secondo quanto riferisce la redazione di Roma Today, il cadavere dell’uomo è stato notato all’interno della sua auto, una Opel Corsa parcheggiata in via San Silverio, zona Gregorio VII – Porta Cavalleggeri, nei pressi di Città del Vaticano. Immediatamente è stato allertato il numero unico per le emergenze.

In pochi minuti, sul posto è arrivato lo staff medico del 118 che ha provato disperatamente a rianimare l’uomo, ma ogni sforzo non ha dato l’esito sperato: alla fine si è dovuto arrendere costatandone il decesso.

A indagare su quanto accaduto gli agenti del commissariato Aurelio della Polizia di Stato, intervenuti sul luogo della tragedia. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza: da quanto accertato, scrive Roma Today, sembra essersi trattato di una morte per cause naturali, sopraggiunta per ipotermia a causa del freddo. Gli agenti stanno anche lavorando per identificare la vittima che non aveva con sé i documenti. L’uomo viveva ormai da tempo all’interno della sua vettura.

Si tratta del quarto senzatetto morto per il freddo nella Capitale in poche settimane. L’ultima tragedia lo scorso 17 gennaio, quando un clochard di 67 anni, è stato trovato privo di vita nella pineta di Castel Fusano.