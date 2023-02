Una donna è morta e quattro persone sono rimaste ferite in un terrificante scontro frontale tra due auto lungo l’autostrada A34 tra Gradisca d’Isonzo e Villesse, in provincia di Gorizia.

Marco Spartà

09 febbraio 2023

Incidente in autostrada nella tarda mattinata: tragico bilancio

Spaventoso incidente stradale nella tarda mattina di oggi lungo l’autostrada A34 tra Gradisca d’Isonzo e Villesse, in provincia di Gorizia. Una donna è morta ed altre quattro sono rimaste ferite, di cui tre in gravissime condizioni, nello scontro frontale tra due auto.

Diversi i mezzi di soccorso intervenuti sul luogo del sinistro, tra cui un’eliambulanza. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, mentre le persone ferite sono state trasportate nei vari ospedali della zona, dove si trovano ricoverate.

Tragedia intorno alle 12 di oggi, giovedì 9 febbraio, sull’autostrada A34 nel tratto tra Gradisca d’Isonzo e Villesse, entrambi comuni della provincia di Gorizia. Il bilancio è di un morto e quattro feriti, di cui tre in condizioni gravissime. La vittima sarebbe una donna, di cui non si conoscono le generalità.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma dalle prime informazioni, apprese da alcune fonti locali e dalla redazione de Il Piccolo, pare che la vittima fosse alla guida di una Toyota Yaris ed avrebbe imboccato l’autostrada contromano schiantandosi poi frontalmente con un’Audi A6.

Sul luogo del tremendo incidente si è precipitato lo staff medico del 118 a bordo di diversi mezzi, tra cui l’elisoccorso, ed i vigili del fuoco. Per la conducente della Toyota non c’è stato nulla da fare. Le altre quattro persone coinvolte, due donne di circa 45 e 50 anni, un uomo di 50 anni ed un ragazzo minorenne, sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali di zona. I primi tre, scrive Il Piccolo, verserebbero in condizioni gravissime.

A chiarire la dinamica e le cause dello scontro saranno gli agenti della Polizia, intervenuti sul posto per i rilievi di legge. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata, il tratto interessato è stato chiuso al traffico.