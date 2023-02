Nella serata di ieri a Manfredonia, in provincia di Foggia, una donna di 86 anni è morta dopo che un incendio ha distrutto la sua abitazione. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

10 febbraio 2023

Incendio all’interno della sua casa: anziana perde la vita

Una donna di 86 anni è morta in un devastante incendio divampato all’interno della sua abitazione. È accaduto nella serata di ieri nei pressi del centro storico di Manfredonia, comune della provincia di Foggia.

I vigili del fuoco, recatisi sul posto, hanno spento le fiamme e, una volta entrati in casa, hanno fatto la tragica scoperta: il corpo carbonizzato dell’anziana per cui non c’è stato più nulla da fare. Presenti sul luogo del drammatico episodio anche gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Tragedia nella tarda serata di ieri, giovedì 9 febbraio, nel centro storico di Manfredonia, in provincia di Foggia. Una donna di 86 anni, di cui non si conoscono le generalità, è morta in seguito alle ferite riportate in un incendio scoppiato nel suo appartamento, sito al piano terra di un palazzo in via San Francesco, dove viveva solo.

Secondo quanto ricostruito, come riferiscono alcune testate locali e la redazione di Foggia Today, la vittima si trovava in casa quando sarebbero divampate le fiamme, partite da una stufa elettrica che avrebbe utilizzato per scaldarsi. Subito dopo, l’anziana avrebbe provato a spegnere il rogo, ma i suoi vestiti hanno preso fuoco non lasciandole alcuno scampo.

Presso l’abitazione, in pochi minuti, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno spento le fiamme trovando poi il cadavere carbonizzato dell’86enne, di cui è stato possibile solo dichiarare la morte. Fatali le ustioni riportate.

I tecnici dei vigili del fuoco ed i carabinieri hanno condotto gli accertamenti per verificare le cause dell’incendio appurando, scrivono i colleghi di Foggia Today, che sia partito dalla stufa elettrica lasciata accesa per riscaldare l’ambiente.