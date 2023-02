Un operaio di 30 anni è morto in ospedale a Mestre, in provincia di Venezia, dopo essere stato colto da un malore durante il suo primo giorno di lavoro.

Di Marco Spartà

10 febbraio 2023

Operaio colto da un malore: muore dopo giorni di agonia in ospedale

Non ce l’ha fatta l’operaio di 30 anni che si trovava ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Mestre (Venezia). Il 30enne sarebbe stato colto da un malore durante il suo primo giorno di lavoro, presso il centro logistico di una catena di supermercati.

Dopo essere stato trovato riverso al suolo da alcuni colleghi, il giovane è stato trasferito in ospedale, dove è deceduto ad alcuni giorni di distanza. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte, considerato che i medici avrebbero riscontrato un trauma cranico.

Mestre, si accascia al suolo durante il suo primo giorno di lavoro: operaio 30enne muore in ospedale

Marian Nicolae Holban, operaio 30enne di origine romena, è deceduto nelle scorse ore all’ospedale dell’Angelo di Mestre, in provincia di Venezia, dove era ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, come riportano i colleghi de Il Gazzettino, lunedì mattina si era recato presso il centro logistico In’s di Dese, dove era stato appena assunto, per il suo primo giorno di lavoro. Intorno alle 9:30 alcuni colleghi lo hanno rinvenuto riverso al suolo ed hanno lanciato l’allarme.

Immediatamente sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 che, dopo le prime manovre di rianimazione, hanno trasportato d’urgenza il 30enne in ospedale. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma non sono riusciti a far nulla: pochi giorni dopo il ricovero, il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Intervenuti anche i tecnici dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) che stanno indagando per determinare la dinamica della tragedia, su cui è stata aperta un’inchiesta. L’ipotesi più accreditata, scrive la redazione de Il Gazzettino, è quella secondo la quale Marian sia stato colto da un malore. Da chiarire come il giovane si sia procurato un trauma cranico, riscontrato dai medici in ospedale: non è escluso che possa aver battuto la testa cadendo.

Maggiori dettagli arriveranno dall’esame autoptico sulla salma, già disposto dall’autorità giudiziaria, che verrà eseguito nelle prossime ore.