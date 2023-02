Un operaio di 58 anni ha perso la vita finendo in mare con il muletto mentre lavorava sulla banchina del porto di Trieste. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

10 febbraio 2023

Tragedia sul lavoro: operaio di 58 anni perde la vita

Tragedia sul lavoro ieri pomeriggio nel porto di Trieste. Un operaio di 58 anni ha perso la vita dopo essere terminato in mare a bordo del muletto sul quale si trovava per effettuare dei lavori sulla banchina del Molo Settimo.

I soccorritori hanno recuperato il 58enne, ma per lui era ormai troppo tardi: non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Sull’incidente stanno indagando le forze dell’ordine che dovranno stabilire le dinamiche e le cause.

Trieste, finisce con il muletto in mare mentre lavora al porto: morto operaio di 58 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

È Paolo Borselli, 58enne operaio, la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 febbraio, al Molo Settimo del porto di Trieste.

Da quanto ricostruito, l’operaio, dipendente dell’Alpt (Agenzia per i lavoratori portuali di Trieste), stava lavorando sulla banchina a bordo di un muletto. Per cause ancora da determinare, scrive la redazione de Il Secolo XIX, durante una manovra di retromarcia, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è finito in acqua. Alcuni colleghi, non vedendo più Borselli, hanno subito chiamato i soccorsi.

Presso il molo sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Il corpo è stato recuperato poco dopo ed affidato ai sanitari che non hanno potuto far altro che appurare la morte dell’operaio.

Intervenuti anche la Capitaneria di Porto e gli agenti della Polizia Marittima che hanno provveduto agli accertamenti ed avviato le indagini sul caso per stabilire come la vittima sia finita in mare. Le forze dell’ordine, riferisce Il Secolo XIX, hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del porto che avrebbero ripreso la tragedia.

Poco dopo l’infortunio mortale, le sigle sindacali hanno subito proclamato uno sciopero per la giornata di oggi.