Una donna di 80 anni è stata trovata senza vita domenica pomeriggio nell’appartamento dove viveva sola a Milano. Disposto l’esame autoptico sulla salma.

Di Marco Spartà

10 febbraio 2023

Donna trovata morta nel suo appartamento: il cadavere in avanzato stato di decomposizione

Una scoperta raccapricciante quella effettuata nel pomeriggio di domenica a Milano: una donna di 80 anni è stata trovata morta all’interno dell’appartamento dove viveva da sola. A scoprire il corpo è stata la figlia della proprietaria della casa.

Quest’ultima, non avendo notizie della donna, si è recata presso l’abitazione ed ha rinvenuto il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Dai primi riscontri, sembra che l’anziana sia deceduta per cause naturali circa un mese prima del ritrovamento. Sulla salma è stata disposta l’autopsia.

Milano, cadavere di una donna trovato in casa: era deceduta da almeno un mese

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Una donna è stata trovata morta in casa domenica pomeriggio, 5 febbraio, a Milano. Si tratta di Evangeline Vamvakis, 80enne nata a New York e residente a Parigi, ma che viveva nel capoluogo lombardo da qualche anno.

L’allarme è scattato quando la figlia della proprietaria, non avendo più notizie dell’80enne, ha deciso di recarsi presso l’appartamento di viale Vittorio Emanuele per controllare se fosse successo qualcosa. Una volta sul posto, scrive la redazione de Il Giorno, ha aperto la porta trovandosi davanti alla terribile scena: il cadavere dell’anziana ormai in avanzato stato di decomposizione, quasi mummificato.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Presso l’appartamento sono arrivati i carabinieri ed il medico legale che hanno provveduto agli accertamenti per stabilire le cause del decesso della donna. Dai primi riscontri, scrive Il Giorno, l’anziana sarebbe morta circa un mese prima del ritrovamento probabilmente stroncata da un malore che non le avrebbe dato neanche il tempo di chiedere aiuto. Sul corpo non sono stati trovati evidenti segni di violenza e l’abitazione era in ordine e chiusa a chiave dall’interno.

A stabilirlo con precisione saranno i risultati dell’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha già disposto sulla salma, trasferita in obitorio.