Ieri mattina a Corinaldo, in provincia di Ancona, un ristoratore di 44 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi i parenti che non riuscivano a contattarlo.

Di Marco Spartà

12 febbraio 2023

Uomo trovato morto in casa: a fare la scoperta i familiari

Stroncato da un malore improvviso mentre era si trovava nella sua abitazione a soli 44 anni. Questa la drammatica vicenda consumatasi nella notte tra venerdì e sabato a Corinaldo, centro della provincia di Ancona.

L’allarme è scattato quando i familiari del 44enne, non avendo più sue notizie, si sono precipitati presso l’appartamento facendo la terrificante scoperta. Intervenuti sul posto anche gli operatori sanitari e le forze dell’ordine.

Corinaldo, malore improvviso in casa: ristoratore di 44 anni trovato morto sul divano di casa

Loris Pesaresi, 44enne titolare di un ristorante, è stato trovato morto ieri mattina, sabato 11 febbraio, nella sua abitazione di Corinaldo, in provincia di Ancona.

A trovare il cadavere sarebbero stati i familiari dello stesso ristoratore. Quest’ultimi, scrive la redazione di Leggo, non riuscendo a contattare l’uomo al telefono, si sono precipitati presso l’appartamento, ma una volta entrati, lo hanno rinvenuto riverso esanime sul divano. Tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze.

La centrale operativa ha inviato un equipaggio del 118 che, giunto sul posto, non ha potuto far altro che appurare la morte di Pesaresi. Inutile ogni tentativo di rianimazione, era ormai troppo tardi. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti: da quanto stabilito, il 44enne, riferiscono i colleghi di Leggo, sarebbe stato stroncato da un malore improvviso durante la notte precedente dopo essere rientrato in casa da lavoro. Loris gestiva il ristorante La Locanda del Castel a Castel Colonna.

La tragedia ha gettato nello sconforto la comunità locale strettasi al dolore dei familiari del 44enne che lascia la compagna e due figli. Tanti i messaggi di cordoglio ed in ricordo di Pesaresi, molto conosciuto nella provincia di Ancona anche per la sua attività di ristoratore.