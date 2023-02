Un uomo di 57 anni è morto ieri in ospedale in seguito alle ferite riportate in un incidente con il paracadute verificatosi sabato a Nettuno, in provincia di Roma.

13 febbraio 2023

Si schianta al suolo dopo il lancio con il paracadute: morto un uomo

È precipitato al suolo dopo essersi lanciato con il paracadute. Così ha perso la vita un uomo di 57 anni residente a Ostia, in provincia di Roma. Il terribile incidente è avvenuto nella giornata di sabato a Nettuno.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori che hanno trasportato il 57enne in ospedale a bordo di un’eliambulanza. Ieri, a poche ore dal ricovero, però, il paracadutista è deceduto per i gravissimi traumi riportati nello schianto.

Nettuno, precipita con il paracadute in fase di atterraggio: 57enne muore in ospedale

Si chiamava Roberto Serra, il 57enne deceduto in seguito ad un incidente con il paracadute avvenuto nella giornata di sabato 11 febbraio a Nettuno, centro della provincia di Roma.

Serra, residente ad Ostia, si era lanciato da un piccolo aereo Pilatus decollato dall’avio superficie di Grugnole. Durante la fase di atterraggio, però, per cause ancora da determinare, come appreso dalla redazione di Roma Today, è precipitato schiantandosi al suolo.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 a bordo anche dell’elisoccorso. Dopo le prime cure, il paracadutista è stato caricato in eliambulanza e trasportato presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove è arrivato in condizioni disperate. I medici hanno provato a strapparlo alla morte, ma è stato tutto inutile: ieri, a poche ore dal ricovero, il 57enne è deceduto.

Sull’incidente sono state avviate le indagini affidate agli agenti della Polizia di Stato di Anzio che, giunti sul luogo della tragedia, hanno provveduto agli accertamenti. Tra le ipotesi al vaglio, scrive Roma Today, quella secondo la quale la vittima sia stata colta da un malore mentre era in fase di atterraggio.

Dopo la notizia della morte di Serra, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social, per la sua famiglia.