Nella giornata di sabato a Lobia di San Giorgio in Bosco, nella provincia di Padova, un uomo di 44 anni è stato trovato privo di vita nel suo appartamento.

Di Marco Spartà

13 febbraio 2023

Non risponde alle chiamate dei parenti: uomo trovato morto in casa

Riverso sul divano della sua abitazione ormai privo di vita. È stato trovato così un uomo di 44 anni nel pomeriggio di sabato a Lobia di San Giorgio in Bosco, nella provincia di Padova.

A fare la terribile scoperta i vigili del fuoco e lo staff medico del 118, allertati dai genitori dello stesso 44enne che non avevano più sue notizie da diverse ore. I soccorritori si sono, dunque, precipitati presso l’appartamento trovando morto l’uomo. Si tratterebbe di un decesso per cause naturali.

Un uomo è stato trovato morto sabato 11 febbraio nel suo appartamento di Lobia, frazione del comune di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. Si tratta di Emanuel Antonello, operaio di 44 anni che lavorava presso la Imasaf di Cittadella, ditta specializzata nella produzione di marmitte.

L’allarme è scattato nel pomeriggio quando, riferiscono alcune fonti locali e Il Mattino di Padova, i genitori del 44enne, che non riuscivano più a mettersi in contattato con quest’ultimo ormai dalla sera prima, hanno deciso di chiamare il numero unico per le emergenze temendo fosse successo qualcosa di grave.

Sul posto, in via dei Tigli, dunque, sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Purtroppo, le paure iniziali si sono rivelate fondate: quando i soccorsi sono riusciti ad entrare in casa, hanno rinvenuto il corpo di Emanuel riverso sul divano. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione: è stato possibile solo dichiararne il decesso.

Secondo quanto appurato, scrive Il Mattino di Padova, a stroncare il 44enne sarebbe stato un malore che non gli avrebbe dato neanche il tempo di chiedere aiuto.

Dolore e sconforto nella piccola frazione del padovano per la morte di Antonello che lascia, oltre ai genitori, due figli.