Una giovane madre di 33 anni, residente a Olmo di Martellago (Venezia), è deceduta in ospedale dove era stata trasportata in seguito ad un malore in casa.

Di Marco Spartà

14 febbraio 2023

Malore davanti al compagno: muore giovane madre

È morta in ospedale, dove era stata trasportata d’urgenza dopo essersi sentita male in casa. Questo il terribile destino di una giovane donna di 33 anni, residente ad Olmo di Martellago (Venezia), deceduta nella serata di ieri all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

A chiamare i soccorsi era stato il compagno accortosi che la giovane non si sentiva bene mentre era a letto nella notte tra domenica e lunedì. Un equipaggio del 118 si è precipitato sul posto soccorrendo la 33enne e trasportandola presso il nosocomio, dove poche ore dopo è spirata.

Olmo di Martellago, malore mentre dorme: giovane madre di 33 anni muore in ospedale

Si chiamava Elena Livia Ivanov, 33enne di origine rumene, ma da tempo residente in Italia la donna deceduta ieri sera, lunedì 13 febbraio, all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Stando a quanto ricostruito, come scrive la redazione di Leggo, la donna nella notte tra domenica e lunedì stava dormendo nella sua abitazione di Olmo, frazione del comune di Martellago (Venezia). Improvvisamente si sarebbe sentita male ed il compagno, accorgendosi di tutto, ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto, in via Gioberti, un’equipe medica del Suem 118. I sanitari, dopo le prime cure, ha caricato la 33enne sull’ambulanza trasportandola d’urgenza presso l’ospedale di Mestre. I medici, che avrebbero riscontrato un’emorragia, hanno provato in tutti i modi di salvarle la vita, sottoponendola ad un intervento chirurgico e disponendo poi anche il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo, riferisce Leggo, ogni sforzo non ha avuto l’esito sperato e nella serata di ieri Elena è deceduta.

Sotto choc l’intera comunità di Olmo di Martellago per la morte di Elena che lascia il compagno ed un figlio piccolo.