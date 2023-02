Un ragazzo di 12 anni, precipitato dal balcone di un hotel dove alloggiava in gita con la scuola, è morto questa mattina all’ospedale a Bolzano.

Di Marco Spartà

14 febbraio 2023

Tragedia in gita: ragazzo di 12 anni cade da un balcone e muore

È rimasto ricoverato in ospedale per due giorni, ma alla fine è deceduto per le gravi ferite riportate il ragazzino di 12 anni che domenica mattinata era precipitato dal balcone di un albergo di San Giovanni di Valle Aurina (Bolzano).

Il 12enne era arrivato in Alto Adige in gita con la scuola, ma per cause ancora da chiarire, è caduto dal balcone al secondo piano dell’hotel. I soccorsi lo avevano trasportato in eliambulanza al nosocomio di Bolzano, dove non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri.

Questa mattina, martedì 14 febbraio, è morto il ragazzo tedesco di 12 anni rimasto vittima di un incidente mentre si trovava in gita con la scuola a San Giovanni, frazione del comune di Valle Aurina, in provincia di Bolzano.

Il 12enne, che frequentava la scuola media Grosse Schule di Wolfenbuettel, era arrivato in Italia per la settimana bianca e alloggiava presso l’hotel Auren. Intorno alle 8:30 di domenica 12 febbraio, secondo quanto scrive Sky Tg24, il ragazzino sarebbe precipitato nel vuoto da un balcone al secondo piano della struttura ricettiva piombando al suolo dopo un volo di alcuni metri.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118. Considerata la gravità della situazione è stata fatta atterrare l’eliambulanza sulla quale il ragazzino è stato caricato e trasportato presso l’ospedale San Maurizio di Bolzano. Qui è arrivato in condizioni disperate. Purtroppo, a 48 ore dall’accaduto, il cuore del 12enne ha smesso di battere rendendo vani i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Presso l’hotel Auren sono arrivati anche i carabinieri che stanno conducendo le indagini per stabilire la dinamica della tragedia. Secondo una prima ipotesi, scrive Sky Tg24, la vittima sarebbe precipitata mentre provava a scavalcare il balcone per arrivare nella stanza adiacente alla sua, forse per fare uno scherzo ai compagni di classe.