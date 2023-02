Una giovane donna è stata investita e uccisa da un’auto mentre faceva jogging: il drammatico incidente nella mattinata di oggi ad Udine. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

15 febbraio 2023

Incidente nei pressi dello stadio: morta una donna

Tragedia nella mattinata di oggi ad Udine, dove una giovane donna ha perso la vita dopo essere stata investita da una vettura mentre faceva jogging in strada, nei pressi dello stadio del capoluogo.

Nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare: fatali le lesioni riportate nel violento impatto. La dinamica, ancora del tutto da chiarire, è al vaglio delle forze dell’ordine.

Udine, falciata da una vettura mentre fa jogging vicino allo stadio: morta una giovane donna

Ennesimo incidente mortale. Intorno alle 7:30 di questa mattina, mercoledì 15 febbraio, una giovane donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stata investita e uccisa da un’auto.

La vittima, secondo le primissime informazioni, riportate da alcune testate locali e dalla redazione de Il Gazzettino, stava facendo jogging in via Pasolini, nella zona della Dacia Arena, lo stadio dell’Udinese situato nel quartiere Rizzi. Per cause ancora da determinare, all’altezza di un incrocio, è stata centrata in pieno da un’auto, una Volkswagen Tiguan condotta da un militare, che l’ha scaraventata sull’asfalto.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto un equipaggio del 118. I soccorritori hanno provato disperatamente a rianimare la donna, ma, dopo vari tentativi, si sono dovuti arrendere all’evidenza dichiarandone la morte, sopraggiunta per i gravi traumi riportati.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati anche gli agenti della Polizia di Stato ed i carabinieri che hanno condotto i rilievi e gli accertamenti per risalire alla dinamica e alle cause dell’investimento. Secondo i primi riscontri, riferiscono i colleghi della redazione de Il Gazzettino, l’uomo alla guida della vettura non avrebbe visto la vittima perché abbagliato dal sole, circostanza ancora da confermare. Da chiarire anche se la giovane si trovasse sulle strisce pedonali al momento dell’investimento.