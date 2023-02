Una donna di 40 anni è morta improvvisamente questa mattina davanti alla stazione Trastevere di Roma dopo essere stata colta da un malore improvviso.

Di Marco Spartà

15 febbraio 2023

Malore in strada: donna si accascia al suolo e muore

Si è accasciata mentre si trovava nei pressi della stazione davanti a tanti passanti ed è morta in pochi istanti. Questo il drammatico episodio avvenuto questa mattina a Roma: a perdere la vita una 40enne.

A chiamare i soccorsi sono state le persone che hanno assistito alla scena. Immediato l’arrivo di un’ambulanza, ma per la donna era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che il compito di dichiararne il decesso che sarebbe sopraggiunto per un malore.

Roma, si accascia al suolo andando a lavoro: 40enne stroncata da malore

Un vero e proprio dramma quello consumatosi nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio, davanti alla stazione ferroviaria Trastevere di Roma, dove una donna è deceduta stroncata da un malore improvviso. La vittima sarebbe una 40enne di origine straniera, di cui non sono state rese note le generalità.

La donna sembra stesse camminando in strada, forse per recarsi a lavoro. Durante il tragitto, all’altezza di piazzale Flavio Biondo, riferiscono i colleghi de Il Corriere della Città, si sarebbe sentita male ed è crollato al suolo sotto gli occhi di diverse persone. Proprio i passanti, senza esitare, hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

In pochi minuti, lo staff medico del 118 si è precipitato sul posto ed ha avviato le manovre salvavita. Purtroppo, però, ogni sforzo non ha dato l’esito sperato e alla fine è arrivata la constatazione della morte della 40enne. Stando a quanto accertato sino ad ora, riporta Il Corriere della Città, a provocare la morte sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio.

Intervenuti anche i carabinieri della Capitale che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e condotto gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Pare non vi siano dubbi sulle cause del decesso della 40enne.