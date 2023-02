La scorsa notte a Vernio, in provincia di Prato, i vigili del fuoco hanno trovato morto in un bosco l’uomo di 64 anni che era scomparso nelle ore precedenti.

15 febbraio 2023

Uomo scomparso da alcune ore: trovato morto nel bosco

Un uomo di 64 anni è stato trovato privo di vita in una zona boschiva di Vernio, in provincia di Prato. La tragica scoperta la scorsa notte, quando i vigili del fuoco, setacciando l’area, hanno rinvenuto l’auto ed il corpo del 64enne.

Le squadre si erano attivate alcune ore prima in seguito alla denuncia di scomparsa dei familiari dell’uomo, preoccupati del suo mancato rientro a casa dopo essere uscito di casa per fare della legna. A causare la morte potrebbe essere stato un malore.

Vernio, non torna a casa dopo essere uscito per fare della legna: 64enne trovato morto in un bosco

Sono durate poche ore le ricerche dell’uomo di 64 anni scomparso nel pomeriggio di ieri, martedì 14 febbraio, da Vernio, piccolo centro della provincia di Prato. Il suo cadavere è stato trovato la notte scorsa.

A fare la terrificante scoperta sarebbero stati i vigili del fuoco lungo una strada bianca in un’area boschiva del paese. I pompieri, insieme alle forze dell’ordine e diversi volontari, come riferiscono varie fonti locali ed i colleghi de La Nazione, avevano iniziato le operazioni per rintracciare l’uomo nel tardo pomeriggio, quando i familiari avevano segnalato il suo mancato rientro in casa dopo essere uscito per fare della legna.

Ad alcune ore di distanza, il tragico epilogo: il corpo senza vita del 64enne sembra fosse riverso all’interno della sua auto. Inutile ogni tentativo di rianimazione per l’uomo che, secondo quanto appurato sino ad ora, sarebbe stato stroncato da un improvviso malore che non gli avrebbe dato neanche il tempo di chiedere aiuto.

Determinanti per il ritrovamento, scrive la redazione de La Nazione, sarebbero stati i dati delle celle telefoniche che hanno permesso alle squadre di restringere il campo delle ricerche.