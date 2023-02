Nella mattinata di oggi a Firenze, un senzatetto di 68 anni è stato trovato privo di vita all’interno del cortile di un ospedale. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

15 febbraio 2023

Terribile scoperta nel cortile dell’ospedale: trovato il cadavere di un uomo

Un altro senzatetto è stato trovato senza vita nel nostro Paese. L’ultima tragedia legata al freddo si è consumata questa mattina nel cortile interno a ridosso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze: la vittima un 68enne senza fissa dimora.

A lanciare l’allarme è stato un sorvegliante che ha notato il corpo riverso al suolo dell’uomo durante un giro di perlustrazione. All’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare. Ora sono in corso le indagini che dovranno chiarire con esattezza le cause della morte.

Firenze, clochard trovato morto nel cortile dell’ospedale: sarebbe deceduto per il freddo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un cadavere è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio, all’interno del cortile dell’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Si tratta di un 68enne senza fissa dimora, di cui non sono state rese note le generalità.

A notare il cadavere, riverso al suolo in un giaciglio di fortuna, sarebbe stato un sorvegliante nel corso di un giro di perlustrazione. Tempestivamente, riporta la redazione di Repubblica, l’uomo ha chiamato i soccorsi segnalando la presenza del corpo.

Nel giro di pochi minuti presso il cortile a ridosso della struttura sanitaria è arrivato il personale medico del 118. Purtroppo, nonostante gli svariati tentativi di rianimarlo, per il 68enne era troppo tardi: è stato possibile solo dichiararne il decesso. Da quanto appurato al momento, riferisce Repubblica, la morte sarebbe sopraggiunta alcune ore prima del ritrovamento, probabilmente nella notte, a causa del freddo, considerate le basse temperature registratesi nel capoluogo toscano.

A chiarirlo saranno gli accertamenti e le indagini affidate ai carabinieri di Firenze che hanno raggiunto il luogo della tragedia.

Purtroppo sono già decine i decessi legati al freddo nel nostro Paese dall’inizio dell’anno. L’ultimo domenica mattina a Napoli, dove un clochard tra i 30 ed i 40 anni era stato trovato morto in piazza Enrico De Nicola.