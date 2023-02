Uomo si accascia in strada e muore: il figlio lancia l’allarme

Padre e figlio si trovavano in macchina quando l’uomo ha accusato il malore, i due avevano trascorso tutto il pomeriggio nel terreno di proprietà a pochi chilometri da casa.

Di Redazione

15 febbraio 2023

L’uomo ha accusato un malore mentre viaggiava in auto con il figlio di 6 anni

Un uomo si è accasciato al suolo mentre tornava a casa, dopo un pomeriggio trascorso nel terreno di proprietà con il figlio, vani i soccorsi il 51enne è deceduto dopo poche ore all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Lunedì 13 Febbraio intorno alle 17:30 circa a Val Brembilla, in provincia di Bergamo, Franco Magri, è stato colto da un malore mentre rientrava a casa. Il figlio di 6 anni, con il quale viaggiava su un pick-up, senza esitare e rendendosi conto della gravità della situazione, è stato il primo a lanciare l’allarme fermando un uomo a bordo di una motocicletta che percorreva via Cavaglia.

Il motociclista ha allertato tempestivamente il numero unico delle emergenze. Sul luogo, è giunta un’equipe medica del 118 immediatamente che ha provato in un primo momento a rianimarlo e stabilizzarlo.

Franco Magri è morto poco dopo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Il dramma si è consumato davanti gli occhi del piccolo figlio di sei anni. Pare, inoltre, che il padre rendendosi conto e aver capito del malore abbia accostato e sia sceso dalla vettura. I due avevano trascorso l’intero pomeriggio nel terreno di proprietà a pochi chilometri dalla cittadina.

In seguito, Franco Magri, è stato trasportato d’urgenza, a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa di Sant’Omobono Terme, in un parco giochi per agevolare il primo intervento ai soccorritori. Come riporta Il Giorno, poco dopo è atterrato l’elicottero che lo ha trasferito velocemente all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma poco dopo l’arrivo e il ricovero, l’uomo è deceduto.

Il malore avvenuto davanti gli occhi del figlio non gli ha lasciato scampo e sono stati vani tutti gli interventi. Il 61enne lascia la sua compagna e i figli per sempre. La salma è stata già restituita alla famiglia e questo giovedì si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Brembilla, alle ore 15:00.