Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Fan preoccupati

La coppia più amata d’Italia da qualche giorno non compare più insieme sui social, neanche nel giorno degli innamorati. I fan preoccupati fanno molte supposizioni.

Di Redazione

15 Febbraio 2023

Fedez dopo il Festival di Sanremo si prende una pausa dai social

Il festival di Sanremo si è concluso sabato, ma del bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco dell’Ariston durante la finale se ne continua ormai a parlare da giorni. L’episodio sembra aver creato non pochi problemi per la coppia più social del momento quella formata da Federico Lucia e Chiara Ferragni.

Il comportamento della coppia più seguita d’Italia desta non poche preoccupazioni e questa assenza di foto insieme, a cui la coppia ci aveva abituati, semina tanti dubbi nei fan.

Chiara Ferragni e Federico Lucia dopo il Festival separati per San Valentino

POTREBBE INTERESSANTI ANCHE:

Fedez, infatti, da qualche giorno non posta contenuti sulla sua pagina Instagram, è ricomparso solo per ringraziare i collaboratori che erano presenti durante il Festival della canzone Italiana e per scrivere un messaggio di congratulazioni per sua moglie: “Sono fiero di te, ti amo“.

Mentre Chiara Ferragni si mostra ai suoi seguaci in compagnia di amici e parenti sorridente e felice quello che manca è proprio il marito, i Ferragnez neanche ieri, nel giorno degli innamorati, si sono dedicati fiumi di parole e pensieri dolci, come sono soliti fare e hanno preferito il silenzio. Dunque, niente fiori, ma solo gelo fra i due. La coppia è solita condividere con i milioni di fan momenti che riguardano la loro vita, ma soprattutto la loro storia d’amore, infatti, ormai da anni i Ferragnez amano postare tutto quello che li riguarda.

Quello che, però, non è passato inosservato è una diretta Instagram proprio sulla pagina che il cantante avrebbe fatto nei giorni che precedevano la grande kermesse.

Il rapper parlava di novità in vista, come il trasferimento nella nuova casa senza, però, svelare ulteriori dettagli, durante la diretta Fedez rivolgendosi a sua moglie avrebbe detto: “E anche…. posso dirlo?” ma la Ferragni lo avrebbe immediatamente zittito e avrebbero dichiarato che la notizia sarebbe uscita solo dopo il festival.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

I fan, ormai, da giorni continuano a porsi domande: alcuni pensano si possa trattare di qualcosa di calcolato, quindi, semplicemente una montatura pubblicitaria organizzata per far parlare di loro, altri utenti pensano che la notizia in arrivo possa essere quella di una gravidanza.