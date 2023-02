Sanremo 2023, la classifica generale della finale

Amadeus ha concluso anche questa edizione del Festival di Sanremo: la classifica generale della finale ha diviso molto l’opinione pubblica

di Antonella Panza

12 Febbraio 2023

Amadeus: una quarta edizione del Festival da Record

Amadeus è stato promosso a pieni voti anche quest’anno. Ogni Festival, riscuote sempre più successo e gli ascolti aumentano in maniera esponenziale. Proprio in conferenza, è stato riferito che un successo di questo tipo non si verificava dal 1987. E, considerato il modo in cui Sanremo era stato snobbato fino a qualche anno fa, questa è sicuramente una grande soddisfazione che il conduttore si porta a casa. Un Festival che gli sta dando un nome, che lo sta rendendo famoso praticamente a livello internazionale. Non abbiamo dubbi: questo è il periodo di Amadeus e, adesso, non ci resta da fare altro che attendere il prossimo anno con la certezza che sarà ancora più bello degli ultimi anni.

Festival di Sanremo: la classifica generale della finale

Ora che il Festival è giunto a conclusione, scopriamo insieme la scaletta della finale della 73esima edizione della canzone italiana. I primi cinque sono in ordine sparso.

Ultimo

2. Tananai

3. Lazza

4. Marco Mengoni

5. Mr Rain

6. Giorgia

7. Madame

8. Rosa Chemical

9. Elodie

10. Colapesce Di Martino

11. Modà

12. Gianluca Grignani

13. Coma Cose

14. Ariete

15. LDA

16. Articolo 31

17. Paola e Chiara

18. Leo Gassman

19. Mara Sattei

20. Colla Zio

21. Cugini di Campagna

22. Gianmaria

23. Levante

24. Olly

25. Anna Oxa

26. Will

27. Shari

28. Sethu

La classifica generale è stata decisa completamente dal televoto, che ha messo sul podio Mr Rain, Ultimo, Marco Mengoni, Lazza e Tananai. Successivamente, il vincitore è stato scelto sia dal televoto che dalle varie giurie presente al Festival. Una media che ha messo d’accordo tutti e che ha sollevato certamente molte polemiche, ma non sarebbe Sanremo se non ci fossero anche quelle.