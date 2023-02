Primark, il metodo infallibile per saltare la fila: ci sono riusciti in tanti

Sapevate dell’esistenza di un metodo infallibile per saltare la fila per entrare nel negozio di Primark? Ora non sarà più un problema.

di Marco Carlino

11 Febbraio 2023

L’importanza di Primark tra la gente: ecco perché c’è sempre la fila

La nuova catena commerciale d’abbigliamento che spopola all’interno dei centri commerciali non può essere altro che il noto marchio di Primark.

L’azienda di origine irlandese appartiene alla grande industria dell’Associated British Foods. All’interno del punto vendita ci sono diversi settori e non solo da un punto di vista dei capi d’abbigliamento.

Ecco perché la concorrenza tra i compratori per entrare ed accaparrarsi il primo prodotto a prezzo ridotto è tanta. Le file enormi che si formano appena fuori dal punto vendita infatti possono andare dai 30 minuti fino alle 2 ore e mezza.

Primark, come saltare la fila ed entrare per primi nel negozio: il trucco

Il noto marchio d’abbigliamento Primark è uno dei punti commerciali più frequentati degli ultimi mesi. La vasta gamma di prodotti venduti a prezzo ridotto fa gola a tantissimi compratori che spesso si riversano all’interno dei centri commerciali per cercare di entrare il prima possibile e non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Primark oltre ai soliti capi d’abbigliamento estende il proprio interesse ad altri settori come la moda e il design per il benessere casalingo.

Ecco spiegata l’intensità dell’affluenza sempre elevata soprattutto nei weekend da Primark. Proprio quest’ultimo è diventato argomento di discussione sui social e il web in particolar modo su come saltare la lunghissima fila di compratori che si forma fuori al punto vendita.

I giovani ragazzi sono molto aggiornati da questo punto di vista e grazie ai suggerimenti via Tik Tok o Instagram riescono quasi sempre nell’impresa di saltare la fila.

Tra i metodi infallibili per ovviare a questo problema esistono due soluzioni più o meno efficaci che per rispetto del prossimo e del buon vivere civile non vi suggeriremo mai di mettere in pratica.

E’ in questo specifico contesto che si apre il dibattito sui cosiddetti furbetti dello shopping, capaci addirittura di inventarsi dei trucchi incredibili (il più delle volte imitati) per entrare prima di tutti nel punto vendita di Primark.

Alcuni hanno imparato ad ovviare al problema fingendosi “donne in stato di gravidanza” per quanto concerne le ragazze, mentre in generale il metodo più esemplificato è la scelta del cosiddetto “parente disabile“.