WhatsApp, sbirciare lo stato degli altri senza farsene accorgere non è mai stato così facile

Hai mai provato a sbirciare lo stato dei contatti a tua disposizione sulla piattaforma di messaggistica istantanea di WhatsApp? Il trucco.

di Marco Carlino

11 Febbraio 2023

La funzionalità dello stato di WhatsApp che non conoscevi: ora si che potrai toglierti parecchie soddisfazioni

La messaggistica istantanea di WhatsApp scaricabile dall’applicazione di Play Store ha rivoluzionato il mondo dell’interazione sociale. Che abbiate un i-phone piuttosto che un Android tra le mani il discorso non cambia, eccetto la posizione delle funzionalità nella voce “Impostazioni“.

Non è mai stato così facile ad giorno d’oggi individuare lo stato del profilo interessato tra i nostri contatti e sbirciare le immagini legate alla storia condivisa dal nostro interlocutore senza che lui se ne accorga. D’ora in avanti e con un trucco speciale potrai toglierti parecchie soddisfazioni e curiosità a riguardo

WhatsApp, il trucco infallibile per guardare lo stato interessato senza farti scoprire

Hai mai provato ad entrare nelle funzionalità dell’applicazione di messaggistica istantanea di WhatSapp e scoprire un mondo di cose nuove finora sconosciute?

Oggi il mondo dell’interazione sociale ha subito drastiche modifiche. Appare molto più semplice di quanto sembra tenersi aggiornati sui fatti e le novità che riguardano la nostra vita o gli appuntamenti di lavoro.

Come se non bastasse i creatori di WhatsApp hanno pensato bene di allargare gli orizzonti di conoscenza di questa speciale e comodissima applicazione applicando dei nuovi aggiornamenti.

Tra questi ultimi al giorno d’oggi apparirà possibile individuare ad esempio lo stato di un contatto che ha appena condiviso una storia sul proprio profilo. Se non operiamo prima un determinato passaggio, l’interlocutore scoprirà facilmente il nome di colui che ha sbirciato i dettagli della storia.

Con questo semplice trucco diventa impossibile per lui scoprire se a visitare il suo profilo sei stato tu o meno.

Basta cliccare sulla voce dei tre puntini verticali in alto a destra (per gli Android, mentre per gli i-phone in basso a destra) e accedere alle “Impostazioni” del sistema di messaggistica e più nel dettaglio nella sezione “Privacy”.

Tra le diverse voci a disposizione ce n’è una in particolare munita di una spunta, automaticamente attiva. Basterebbe cliccarci su ed eliminare appunto il flag dalla voce “Conferma di lettura“.

Ora sarà possibile sbirciare lo stato di WhatsApp del nostro amico senza che lui lo venga a sapere. Attenzione però! Non appena re-flaggherete la spunta, nonostante la visita sia avvenuta con la “Conferma di lettura” disattivata, all’interlocutore apparirà immediatamente il vostro nome.

In tal caso sarà necessario attendere dunque la scadenza dello stato di WhatsApp dalla durata di 24 ore per evitare che l’interessato si accorga che tu abbia sbirciato il suo profilo.