Nel tardo pomeriggio di ieri, in un incidente in moto avvenuto ad un incrocio di Milano, un ragazzo di soli 18 anni è morto. A nulla è valsa la disperata corsa in ospedale.

Di Marco Spartà

16 febbraio 2023

Schianto all’incrocio: giovane centauro perde la vita

Una vita spezzata a soli 18 anni in un terribile incidente stradale. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Milano. Il ragazzo era in sella alla sua moto che si è scontrata contro una vettura e successivamente contro un palo per poi prendere fuoco.

I sanitari del 118 hanno trasportato il giovane in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare: poco dopo il ricovero, è deceduto. Troppo gravi le lesioni riportate nel sinistro. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Milano, moto si schianta contro una vettura e si incendia: morto ragazzo di 18 anni

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 febbraio, a Milano. La vittima è un ragazzo di 18 anni, di cui non si conoscono le generalità.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, come riferisce la redazione di Today, intorno alle 19, si trovava in sella alla sua moto quando, all’altezza dell’incrocio tra via Bisceglie e via Ferruccio Parri, è entrato in collisione con un’auto. Dopo l’urto, la due ruote è finita contro un palo ed ha preso fuoco.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto lo staff sanitario del 118. I medici hanno prestato le prime cure sul posto al giovane centauro, poi caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo. Una corsa che non è servita a nulla: poco dopo l’arrivo in pronto soccorso, riferisce la redazione di Today, il cuore del 18enne ha smesso di battere per sempre.

Oltre ai soccorsi, sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire con precisione la dinamica.

È il secondo incidente mortale in pochi giorni nel capoluogo lombardo: nella mattinata di venerdì, una donna di 95 anni aveva perso la vita dopo essere stata travolta da un camion mentre camminava sul marciapiede in via Enrico Fermi.