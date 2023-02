Shaila Gatta, aperture fatali: “Fin dove arrivi?”. Il VIDEO diventa virale e si accende la passione (dei maschietti)

Shaila Gatta sfida il suo corpo, le aperture sono fatali e lasciano senza parole milioni di maschietti: il video è davvero troppo per chiunque!

La bellissima Shaila Gatta è conosciuta per essere stata la velina mora di Striscia la Notizia, tg satirico in onda in prima serata su Canale 5. Insieme alla bionda Mikaela Neaze Silva, Shaila ha deliziato i telespettatori con ammiccanti balletti intrattenendo il pubblico con le hit del momento tra uno stacchetto e l’altro.

Prima di debuttare a Striscia, Shaila ha fatto parte della scuola di Amici di Maria De Filippi a soli 18 anni. Il ballo è sempre stato la sua passione che inizia a studiare da piccolissima, nel tempo, Shaila, con non pochi sacrifici, ha saputo ritagliarsi una vetrina che oggi le ha dato una notorietà senza precedenti.

Nata a Secondigliano (Napoli), nel 1996, la bella mora, pur essendo cresciuta in uno dei quartieri più difficili della cittadina partenopea, ha saputo svincolarsi dalla massa e trovare se stessa nell’arte. Diverse volte ha sottolineato come sia stata molto fortunata dal momento che i suoi genitori l’hanno tenuta lontana dalla strada e l’hanno invogliata a percorrere una strada che l’avrebbe condotta al successo lavorativo.

Le aperture di Shaila fanno sognare, mai vista così snodata

La passione per il ballo ha fatto si che Shaila non terminasse gli studi liceali ma volasse in America per approfondire la disciplina per la quale era più portata, danza classica – moderna – hip/hop.

Nel nuovo mondo la ragazza di Secondigliano ha approfondito le sue tecniche ed è riuscita a raggiungere la perfezione in pochissimo tempo. Non solo il ballo ma anche i social hanno contribuito a renderla famosa ed è proprio sui suoi profili che Shaila da un bellissimo spettacolo di se stessa.

E’ una ballerina professionista e come tale è snodabile, ama moltissimo lo sport e lo pratica ogni giorno allenandosi con costanza e dedizione. Come di consueto anche questa volta ha postato un suo video che la ritrae in diversi esercizi di stretching e grazie alle notevoli aperture i maschietti sono andati in fibrillazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

Indossando una semplice tutina lilla, Shaila mostra a tutti la perfezione dei suoi movimenti e del suo corpo. I commenti sono impetuosi ed ecco che qualcuno spiritosamente sottolinea: “Fin dove arrivi?”, di certo le abilità dell’ex velina sono ben note quindi non ci resta che attendere un nuovo reel per una nuova visione.