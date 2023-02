Elisabetta Gregoraci la tocca con due dita, il suo sorriso non lascia dubbi: “Le piace tantissimo!” – FOTO

Elisabetta Gregoraci lascia senza parole i fan, sono bastate due dita per mandare milioni di follower in estati…mai vista così felice!

Abbiamo imparato, con il tempo, a conoscere Elisabetta Gregoraci che esordisce nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’90 come attrice ne Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina; questo fu la prima di una lunga serie di collaborazioni che hanno conferito alla showgirl un successo senza precedenti.

La bella calabrese si ritrova sulle prime pagine delle riviste patinate per il suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore nel lontano 2008, da questa unione nasce Nathan Falcon Briatore; purtroppo però per una serie di incomprensioni il matrimonio termina poco dopo ed Elisabetta si concentra solo ed esclusivamente sulla sua carriera riscuotendo notevole successo anche come presentatrice.

Dopo tanto dolore a causa della fine della relazione con l’uomo della sua vita, ecco che la Gregoraci ritrova il sorriso con una persona speciale.

Elisabetta Gregoraci è alquanto compiaciuta, chi l’avrebbe mai detto!

Elisabetta sprizza felicità da tutti i pori, grazie alla sua nuova fiamma, sta riacquistando un po’ alla volta la fiducia nell’amore che tanto ha cercato e finalmente trovato. Che la showgirl stia vivendo un momento magico è ben noto da prima delle vacanze natalizie, con Giulio Fratini è stato un colpo di fulmine ed entrambi hanno deciso di rendere la relazione (a quanto pare solida e proiettata al futuro) nota a tutti.

Una serie di foto hanno lasciato i fan senza parole, la bellissima Elisabetta ha ritrovato la serenità grazie al suo amore che le sta restituendo a poco a poco il sorriso dopo la separazione da Briatore.

I due piccioncini sono volati a Parigi e l’emozione per la showgirl è stata tantissima. Uno scatto in particolare ha attirato l’attenzione dei follower più attenti, la Gregoraci con due dita tocca la Torre Eiffel, uno dei simboli principali della Francia. Il suo sorriso sprizza felicità da tutti i pori, emulando la posa di rito che si scatta a Pisa nel sorreggere la Torre, anche tra le strade parigine la presentatrice ha giocato con la prospettiva.