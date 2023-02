Supermercati in Italia, ecco più economico: la tua spesa non sarà mai stata così conveniente

Contro il carovita, è importante sapere a quale supermercato affidarsi. Ecco i migliori per rapporto qualità-prezzo.

Supermercati, non solo una questione di brand

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i supermercati – anche quelli della stessa catena – non sono tutti uguali. Esiste infatti una notevole variazione di prezzo tra Nord e Sud e tra supermercati di paese e supermercati di città. Grandi metropoli come Milano risentono notevolmente dell’aumento dei prezzi, sopratutto in periodi di crisi come quello che stiamo vivendo.

“Città grande”, tuttavia, non è necessariamente sinonimo di prezzi alti. Se prendiamo come riferimento due città come Bologna e Roma vediamo che in media i prezzi sono più alti nella prima, nonostante la seconda sia la capitale. A cosa è dovuta questa variazione? I fattori sono molti, ma sicuramente uno studio sui prezzi non può prescindere dalla conformazione della città. In un luogo come Bologna, dove il centro catalizza tutta la vita studentesca, i prezzi dentro le mura tendono a salire enormemente.

I supermercati più economici d’Italia

Al di là di queste variazioni regionali e locali, quali sono le catene di supermercati più economiche? Si seguito la lista dei supermercati dove è possibile risparmiare di più, secondo Altroconsumo:

Aldi Eurospin Prix Discount In’s Mercato Lidl MD Penny Market Esselunga Superstore Esselunga D-Più Discount

La classifica è ovviamente indicativa e non prende in considerazione quelle specificità strutturali delle città di cui parlavamo sopra. Ovviamente un ALDI nel centro città costerà più di un Lidl di periferia, anche se quest’ultimo si trova più in basso nel rating dei supermercati più economici.

Un’altra specificità è inoltre data dal tipo di spesa che si cerca. Supermercati come il Conad, che danno la possibilità di ottenere sconti su quasi tutti i prodotti tramite la sottoscrizione di una tessera, sono tendenzialmente adatti per gli abitudinari. Se invece si ama cambiare, è preferibile scegliere discount con sconti distribuiti su prodotti diversi in momenti diversi durante l’anno.

Sempre secondo Altroconsumo, inoltre, Esselunga ed Ipercoop sono considerate le catene preferite dai clienti nell’anno 2022. Ciò a prescindere da ogni discorso riguardante costi e possibilità di risparmiare. Infine, più lo store è grande, più offre possibilità di risparmio ed è apprezzato dai consumatori.