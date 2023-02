Schianto al casello, perdono la vita due donne: una tragedia

Una vera tragedia a Milano, a perdere la vita due donne: lo schianto al casello è stato fatale. Ecco com’è andata.

Una vera fatalità, questa notte intorno alle 2.30 si è verificato un gravissimo incidente dove hanno perso la vita due donne. La tragedia si è consumata sull’autostrada A/4, l’auto sulla quale viaggiavano le vittime è stata tamponata da un altro mezzo. Inutili i soccorsi, le donne sono decedute in prossimità della barriera Milano-Ghisolfa.

Non c’è stato nulla da fare, le donne sono morte durante l’estrazione dal veicolo

Uno schianto e poi la fine, questa notte verso le 2.30, nei pressi della barriera di Milano-Ghisolfa, verso Torino, due donne hanno perso la vita a bordo di un’auto, una aveva 54 anni e l’altra 60 anni. La vettura è stata violentemente tamponata da un altro mezzo che sopraggiungeva dalla medesima direzione, il conducente di codesto veicolo (del quale non si conoscono le generalità) non è gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 presso l’ospedale S.Carlo in codice giallo per le cure del caso.

Per quanto concerne le due donne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi sono morte durante le operazioni di disincastro dal veicolo effettuate dai Vigili del Fuoco. L’impatto è stato troppo violento e sono rimaste incastrate nelle lamiere accartocciate. Al momento, per definire la dinamica dell’incidente, sono in corso delle indagini, la Polizia Stradale di Milano sta vagliando tutte le ipotesi del caso. Un malore, un guasto al motore, un colpo di sonno, una manovra sbagliata durante la guida o guida in stato di ebrezza, queste le possibili cause del violento impatto.

Al momento non si conoscono le generalità delle due donne, i soccorsi sono stati allertati da altri automobilisti che hanno assistito alla macabra scena. Dalle testimonianze finora raccolte, lo schianto è stato molto repentino, al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle videocamere posizionate sul tratto autostradale.