Quest’acqua costa pochissimo ed è la migliore di tutte, la classifica di Altroconsumo lascia senza parole milioni di consumatori.

In molti sono amanti dell’acqua minerale, se anche tu non ne puoi fare a meno devi conoscere assolutamente questa classifica che ti farà restare a bocca aperta. Altroconsumo ha voluto valutare diverse marche per decretare la migliore in assoluto, milioni di consumatori non ne potranno più fare a meno.

Da qualche mese a questa parte abbiamo assistito ad un cambio di produzione, sia per quanto concerne la plastica, ormai bandita in diverse nazioni in riferimento ad una direttiva europea, sia per quanto riguarda acqua gassata e bibite annesse dal momento che è sempre più carente l’anidride carbonica utilizzata per creare le famose bollicine.

L’acqua in bottiglia, specie se frizzante, è molto amata dagli italiani e non solo. Ogni anno vengono spesi milioni di euro per soddisfare la sete di clienti sempre più esigenti ed attenti al rapporto qualità/prezzo. Oggi grazie ad Altroconsumo abbiamo la tanto amata acqua con le bollicine ad un modico prezzo di 0,30 centesimi: ecco di quale marca si tratta.

La classifica di Altroconsumo toglie ogni dubbio, è lei l’acqua migliore che c’è

Altroconsumo ha voluto decretare la migliore acqua in bottiglia frizzante/naturale/effervescente, presente sul mercato, spesso la marca in questione è stata sottovalutata ma oggi ecco che conquista il podio per qualità e convenienza.

La classifica si base su diversi fattori che sono stati valutati e considerati di notevole importanza. Innanzitutto è da considerare la quantità di sali, successivamente il calcio, fluoro, silice, nitrati, magnesio, solfati e cloruri.

Le marche prese ad esame sono state quasi 80, l’acqua è stata divisa in naturale, frizzante ed effervescente naturale, il punteggio che è stato attribuito alle varie etichette equivale alle diciture riportate sulle bottiglie, il residuo fisso, eventuali odori o sapori.

Considerando quanto detto, ecco la classifica che vi lascerà senza parole! Acqua naturale: sul podio abbiamo la Smeraldina con un prezzo di 0,47 centesimi. Acqua frizzante: la migliore è la marca Boario con un prezzo di 0,30 centesimi. Acqua effervescente: trionfa l’Uliveto.