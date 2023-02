Partirà domani sera su Rai 1, dopo una settimana dalla finale di Sanremo, la trasmissione “Tale e Quale Sanremo” condotta da Carlo Conti.

Di Redazione

17 febbraio 2023

Sta per terminare l’attesa: domani la prima puntata di “Tale e Quale Sanremo“

Tanta attesa per lo show “Tale e Quale Sanremo”, che partirà domani su Rai 1. Un varietà suddiviso in due puntate, condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Un vero e proprio omaggio per celebrare gli artisti che hanno reso il Festival di Sanremo l’evento più importante dell’anno. Si partirà domani sera, sabato 18 febbraio alle 21.25, ad una settimana esatta dalla fine della kermesse.

Tredici artisti saranno accolti negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi”. I partecipanti dovranno dimostrare bravura nell’imitare, ma soprattutto nell’interpretare i brani che hanno fatto la storia di Sanremo in questi lunghissimi anni. Dovranno cantare dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Un tuffo nel passato per ricordare chi ha calcato il palco dell’Ariston e per ricordare tutti insieme i grandi della musica italiana.

La giuria e i concorrenti di “Tale e Quale Sanremo”

Durante la puntata di domani sera, a giudicarli ci penserà una giuria preparatissima composta dalla grandissima Loretta Goggi, il frizzante Cristiano Malgioglio, il regista e attore Leonardo Pieraccioni e un quarto giudice che verrà svelato solo nel corso della puntata. Il prossimo appuntamento è previsto sabato 25 febbraio e sempre la stessa sera verrà proclamato il vincitore.

I concorrenti in gara sono: Alba Parietti, Valerio Scanu, Rosalinda Cannavò, Valeria Marini, Stefania Orlando, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Bianca Guaccero, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca e la coppia formata da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Saranno seguiti dai tutor della squadra di “Tale e Quale Show”: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Lo show permetterà al pubblico in sala e a quello di casa di poter ripercorrere i 73 anni del Festival di Sanremo. L’occasione celebrerà la musica italiana e i grandi artisti che l’hanno esaltata e ancora oggi continuano a farlo.