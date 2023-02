Ferragnez ai ferri corti, fan in lacrime: “Ripensateci”. Sconvolge la decisione, è davvero finita?

Bruttissime notizie giungono da casa Ferragnez, è finita! I fan stentano ancora a crederci ed il silenzio sulla faccenda fa ancora più male.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical è stato un colpo al cuore per l’imprenditrice digitale. Dopo il suo debutto a Sanremo come co-conduttrice di Amadeus alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana, Chiara Ferragni non pensava di certo che tutte le attenzioni fossero rivolte, specie durante l’ultima serata, al maritino Fedez che ha dato spettacolo.

Milioni di telespettatori hanno visto cos’è successo, durante l’esibizione dell’artista Rosa Chemical sul palco dell’Ariston è stato simulato un amplesso tra i due cantanti. Fedez seduto in prima fila, con tutta la famiglia Ferragni, si è prestato al gioco concluso con un vistoso bacio (con tanto di lingua).

A quella visione Chiara è rimasta pietrificata, dopo diversi giorni tra i due c’è silenzio e lo stesso rapper non compare più sul profilo di sua moglie.

L’hanno fatto davvero, questa non ci voleva… ed ora?

Purtroppo la decisione di sospendere tutto è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Lo scorso anno, la serie televisiva The Ferragnez è stata un successo, pochi mesi fa la produzione ha ricominciato con le riprese che attualmente sono state sospese.

I fan stentano a crederci dal momento che tale notizia non fa sperare nulla di buono, anzi! Pare che il rapporto tra moglie e marito si sia raffreddato ancor di più, ma come mai? In buona sostanza, da come si evince anche da diverse voci di corridoio, all’imprenditrice digitale ha dato fastidio che le venisse rubata la scena dal momento che aveva più volte ribadito in diverse conferenze stampa che il Festival era un suo momento e che non era lì per rappresentare la coppia.

Fedez ha rotto le uova nel paniere, da giorni non si fa altro che parlare del suo bacio con Rosa Chemical e a quanto pare, tale notorietà non è ben digerita da Chiara. Non si sa quando le cose ritorneranno come un tempo ma da alcune foto emerse i due hanno trascorso San Valentino insieme.

La notizia dello stop, per quanto concerne le riprese della serie, si è diffusa a macchia d’olio e sui social molti fan stanno manifestando il loro disappunto.