Antonella Clerici: “State attenti alla patata bagnata”. Lo studio è allibito, accade in diretta – VIDEO

Antonella Clerici rimane senza parole, “la patata è troppo bagnata” e tutto accade in diretta televisiva. Il pubblico non sa che fare, ecco cos’è successo.

Antonella Clerici ci ricasca, questa volta accade l’irreparabile e cala il gelo in studio. La bella e brava conduttrice mantiene la calma e con molta nonchalance fa finta di nulla ma sotto sotto se la ride sotto i baffi.

Quello che è successo durante la diretta del programma “E’ sempre mezzogiorno”, ha dell’incredibile, dopo la birra che fa la schiuma ecco che si piazza sul podio anche la patata bagnata.

Per pochi minuti si è gridato allo scandalo, ma poi la situazione è ritornata alla normalità, ecco cos’è accaduto di così esilarante.

In diretta televisiva: “Se la patata è troppo bagnata….”

Negli anni ci siamo abituati alle numerose gaffe televisive non solo di Antonella Clerici ma in generale di tutti quei personaggi che quotidianamente, in diretta, ci accompagnano durante tutto l’arco della giornata, a cominciare dalla mattina presto.

Il video che oggi vi attenzioniamo è esilarante e divertente allo stesso tempo, riguarda uno spezzone del programma condotto da Antonellina, “E’ sempre mezzogiorno” che ha sostituito recentemente la ben nota programmazione “La prova del cuoco”.

Su Tik-Tok-, piattaforma social giapponese, questo sketch (non voluto ma del tutto casuale) è diventato virale. In buona sostanza Antonella Clerici è accanto ad un cuoco che mostra e spiega contemporaneamente la sua ricetta, mentre parla accade l’irreparabile. Oggetto della spiegazione è la patata (intesa come alimento e tubero) la quale, per la ricetta che stanno mostrando, non deve essere troppo bagnata...

Il cuoco si rende conto immediatamente del doppio senso, i colleghi iniziano a sghignazzare e la Clerici, impassibile mantiene il controllo e richiama l’ordine con un severo: “Smettetela di ridere”.

Naturalmente lo sbigottimento è generale dal momento che non è la prima volta, ormai è quasi un’abitudine assistere a tali scenette che tutto sommato divertono il pubblico a casa ed in studio e strappano di certo una risata.