Mercedesz Henger fa impazzire i fan, il su e giù con il lato B è troppo: “Sono io la tua giostra” – VIDEO

Mercedesz Henger manda in fibrillazione i fan, il balletto non lascia scampo: è lei la più amata di Instagram.

La bellissima Mercedesz Henger fa salire la temperatura di milioni di fan, su Instagram tutti invocano il suo nome mentre danza muovendo i fianchi su e giù. Lo spettacolo è sublime e la showgirl lascia il segno come sempre, questa volta c’è una sorpresa che rallegra la giornata ai follower, un contest ideato dall’influencer stessa, di cosa si tratta? L’idea non è affatto male e sono moltissimi i feedback positivi che Mercedesz riesce a portarsi a casa ma qualcosa di più prezioso cattura l’attenzione dei maschietti, uno spettacolo simile non era stato messo in conto e la spumeggiante bionda regala emozioni a tutti sul web con un balletto incredibile.

Mercedesz Henger senza freni, è lei la star di Instagram

Un video della bellissima influencer e showgirl sta facendo impazzire Instagram, milioni di follower non possono far altro che soccombere ammirando le movenze sensuali. Uno spettacolo senza uguali, Mercedes non si smentisce mai, ha davvero una marcia in più come sua madre Eva.

“⚠️ CONTEST ⚠️ fate anche voi il balletto semplicissimo della nostra nuova canzone e taggatemi! Condividerò tutti nelle storie e poi sceglierò 3 di voi per un post super speciale ❤️ Intanto cosa ne pensate? L’ho inventato io con l’aiuto di @jennifer.caroletti & @ilenya.music ❤️“, esordisce la giovane ragazza sul suo profilo in rimando al video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

In milioni hanno risposto alla piccola provocazione di Mercedesz, in un video contest balla e sorride ai suoi fan. Con indosso un pantalone in pelle strettissimo ed una maglietta striminzita che mette in risalto l’addome piatto è inevitabile buttare l’occhio sul prosperoso décolleté e sul lato b che sale e scende formando un’onda perfetta.

I commenti sono impetuosi e milioni, c’è chi osa dire, riprendendo una frase della canzone citata dalla showgirl: “Sono io la tua giostra”, naturalmente il commento provocatorio ha sortito il suo effetto ed il divertimento tra i fan è stato esilarante.

Chi sceglierà Mercedesz per il suo super post speciale? A brevissimo proclamerà i vincitori, in bocca al lupo a tutti!