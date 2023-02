Primark, a cosa serve il cartellino che si porta in camerino ? Non l’avresti mai detto: è utilissimo

Ti sei mai chiesto a cosa serve il cartellino che da Primark danno in dotazione prima di entrare in camerino? E’ davvero assurdo ma è così.

In Italia ormai c’è la Primark mania, poco prima di Natale abbiamo assistito ad un vero e proprio evento, l’apertura dell’ultimo negozio della famosa azienda al Centro Campania di Marcianise.

In milioni hanno partecipato all’evento che ha coinvolto anche numerose testate giornalistiche locali e non. Da diversi anni Primark è una garanzia, nato verso la metà degli anni ’60, la catena di abbigliamento low-cost ha colonizzato il mondo con centinaia di negozi e migliaia di dipendenti.

La qualità dei capi unita ai prezzi davvero minimi, hanno reso lo shopping da Primark un vero momento di piacere non solo per la mente ma anche per il portafogli. Nei vari store è possibile trovare di tutto, non solo vestiti alla moda ma anche accessori per neonati, donna e uomo.

Ecco a cosa serve il cartellino che danno in dotazione per il camerino

Finalmente ecco che è stato reso noto a cosa serve il famoso cartellino che viene fornito in dotazione dai commessi quando vi apprestate ad entrare in camerino per provare gli outfit che più vi colpiscono. La scoperta è davvero incredibile e solo in pochissimi conoscevano l’utilizzo geniale che finora è stato senza ombra di dubbio sottovalutato.

Grazie ad un video che gira in rete sulla nota piattaforma giapponese, Tik-Tok, abbiamo scoperto a cosa serve il famoso cartellino che danno in dotazione da Primark per poter entrare nei camerini.

L’intuizione (geniale) è stata resa nota da Luc&Let, che forniscono a milioni di utenti, numerosi spoiler che lasciano davvero senza parole. In pratica il cartellino serve a bloccare la tenda del camerino così da poter, in potate tranquillità, provare tutti i capi che si desidera acquistare. Basterà agganciare ad un cilindro l’asola della tenda e bloccarla con il foro del cartellino, in questo modo potrete fare i vostri acquisti indisturbati e senza stress.