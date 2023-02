Il cantante Blanco è indagato per danneggiamento dopo aver distrutto il “giardino di rose” durante la prima puntata del Festival di Sanremo.

Di Redazione

16 Febbraio 2023

Blanco è indagato per danneggiamento dopo l’esibizione al Festival di Sanremo

La Procura di Imperia ha deciso di vederci chiaro su quanto accaduto durante la prima puntata del Festival di Sanremo, andata in onda martedì 7 febbraio. Il cantante Blanco, infatti, durante la sua esibizione avrebbe distrutto la composizione floreale che era stata realizzata per la sua performance. Il gesto ha creato immediatamente malumori sia in platea sia fuori dall’Ariston

È ormai diventato un caso quello sul palco del Festival di Sanremo durante la prima puntata. Blanco, vincitore insieme a Mahmood con la canzone “Brividi” dell’edizione scorsa, era stato invitato in trasmissione per presentare la sua nuova canzone “L’Isola delle rose”, ma qualcosa è andato storto.

Il cantante perde le staffe e distrugge il “Giardino di rose“

POTREBBE INTERESSANTI ANCHE:

Quei minuti, sul palco, lo hanno portato a balzare su tutti i social in poco tempo, a raccogliere non poche critiche, ma soprattutto adesso, riporta la redazione di Leggo, ad essere indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento.

Il cantante aveva cominciato ad esibirsi, dopo la mezzanotte, quando ad un certo punto, come da lui dichiarato non riusciva a sentire la musica, circostanza che lo ha portato a compiere il gesto. Blanco aveva distrutto la cornice floreale che era presente sul palco dell’Ariston. Il gesto è stato immediatamente condannato, i presenti durante la kermesse lo hanno riempito di fischi e poco dopo minuti la sua foto era su tutti i social network. L’intenzione di compiere il danno, però, a dire di molti utenti, sembrava tutta premeditata, dato che nel videoclip della canzone succedeva una cosa molto simile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)

Dopo il gesto Blanco era stato invitato da Amadeus a cantare di nuovo, ma poco dopo il conduttore ha dichiarato che il cantante non si sarebbe più esibito. L’unico modo, dunque per scusarsi è stato un post su Instagram che il cantante ha pubblicato qualche ora dopo.