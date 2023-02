Colapesce e Dimartino esploreranno insieme il meraviglioso mondo del cinema. “La primavera della mia vita” evento speciale nelle sale il 20, 21, 22 Febbraio 2023.

16 Febbraio 2023

Amici, cantanti e ora anche attori: Colapesce e Dimartino debutteranno al cinema

Il duo Colapesce e Dimartino sceglie ancora una volta di sorprenderci con la sua genialità e fantasia. Questa volta, ad ospitarli non sarà il palco di Sanremo o uno stadio colmo di gente pronta a cantare le canzoni meravigliose che in questi anni ci hanno regalato, ma il cinema con un evento speciale che li vedrà nuovamente insieme il 20-21-22 febbraio con il film “La primavera della mia vita”.

I due artisti, condividendo la passione per i film, hanno deciso di mettersi in gioco sperimentando l’avventura cinematografica. Un salto dai videoclip musicali, dunque, al grande schermo dopo il Festival, dove hanno conquistato i premi della Critica Mia Martini e quello Sala Stampa Lucio Dalla per il brano “Splash”. E adesso? ripartiranno per un nuovo viaggio, misterioso, quasi fiabesco.

“La primavera della mia vita”: la trama del film

Il film narra delle vicende di due cantanti Lorenzo (Colapesce) e Antonio (Dimartino) che, ritrovatisi dopo tre anni di silenzio, decidono di intraprendere un viaggio a bordo di un’auto arancione, targata “I metafisici” (il nome di fantasia del duo che li aveva portati al successo). Un percorso che permetterà ai due protagonisti di raccontarsi, girare e descrivere una Sicilia diversa, fatta di leggende, di storie e paesaggi mai visti e scorci di una natura particolarissima. Non serviranno effetti speciali, ma la fantasia e il bizzarro, a cui Colapesce e Dimartino da anni ci abituano. Mescoleranno i loro abiti coloratissimi ad episodi strani e a volte cupi.

A fare da cornice al loro film ci penserà la loro terra, magica, calma e limpida. Un viaggio che permetterà ai protagonisti di riscoprire il valore della loro amicizia dopo tre anni di assoluto silenzio. Un progetto, quello che sperimenteranno nel film, meno chiaro rispetto a quello musicale azzardatissimo e ben riuscito. Lorenzo e Antonio si rincontrano e si imbatteranno in situazioni e in personaggi misteriosi, fantasiosi e strani in un viaggio tutto nuovo che durerà qualche giorno.

Un road movie che vedrà i due cantanti cimentarsi in una corsa: un progetto utopico, diverso da quello consueto. Un viaggio dove il bislacco e la tradizione siciliana, a volte, prenderanno il sopravvento. L’atmosfera rilassante e i colori del mare e del sole e di tutta l’isola contrasteranno le avversità, ma soprattutto renderanno il percorso meno torbido, difficile e spericolato. Dunque, in questo film non troveremo situazioni “leggerissime”, ma ci aspettano 95 minuti di fiato sospeso dove i due cantanti/attori si metteranno alla prova portando in scena loro stessi o una versione molto simile a quella che conosciamo, appunto una squadra che insieme vince e non si cambia.

La regia del film, prodotto da Wildside, Sugar Play e Vision Distribution, è affidata a Zavvo Nicolosi, mentre la sceneggiatura a di Dimartino, Michele Astori, Colapesce e lo stesso Nicolosi. Superfluo aggiungere che le colonne sonore sono state curate e realizzate dal duo siciliano.

Nel cast saranno presenti anche colleghi come Madame, La comitiva, Roberto Vecchioni, Brunori Sas e ErlandØye che li seguiranno in questa nuova e intrinseca avventura spericolata. Non ci resta che tifare per il loro “nuovo progetto“.