17 febbraio 2023

Le condizioni di Bruce Willis dopo un anno di fermo

Arriva l’aggiornamento sulle condizioni di salute di Bruce Willis: la malattia di cui soffrirebbe l’attore è la demenza fronto-temporale (FTD). Dopo quasi un anno di fermo, precisamente dalla Primavera 2022, quando in un primo momento gli era stata diagnostica l’Afasia, una sindrome che rende complicata la parola e la comprensione del linguaggio, le condizioni dell’attore sono pian piano peggiorate.

Adesso il quadro clinico sembra essere più chiaro e i familiari e lo stesso Bruce Willis dispongono di ulteriori informazioni sulla patologia neurodegenerativa che ha colpito l’attore.

Il post su Instagram dell’ex moglie Demi Moore

È proprio l’ex moglie Demi Moore, con cui l’attore è rimasto in buoni rapporti anche dopo la fine della loro relazione, in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, a rivelare le condizioni dell’ex parlando di conoscenza più approfondita della malattia: demenza fronto-temporale. La (FTD) è una patologia neurodegenerativa contraddistinta dalla progressiva perdita e deterioramento dei neuroni in aree specifiche del sistema nervoso centrale.

L’ex moglie ha aggiunto che, se da un lato tutto ciò è estremamente doloroso, dall’altra parte si sente sollevata perché dopo molto tempo è finalmente arrivata una diagnosi chiara e specifica.

Demi Moore, attraverso il post sui social, ha voluto ringraziare tutti per il sostegno e l’amore ricevuto in questo periodo di difficoltà.

Una carriera lunghissima e piena di riconoscimenti quella che si porta dietro l’attore. Tanti i successi che lo hanno reso una vera e propria star. Viene riconosciuto il suo talento e consacrato grazie all’interpretazione del poliziotto John McClane in “Trappola di cristallo” (Die Hard) nel 1988. Da quel momento in poi interpreterà diversi ruoli dimostrando grande versatilità nella recitazione.

La relazione con Demi Moore, nonostante sia terminata già da tempo, ha ricoperto e ricopre ancora oggi un ruolo importante nella sua vita. I due, infatti, ancora oggi sono in buoni rapporti e crescono serenamente le tre figlie.