Un uomo di 36 anni senza fissa dimora è stato aggredito e ucciso durante una lite in strada nel primo pomeriggio di ieri a Firenze. Fermate due persone.

Di Marco Spartà

19 febbraio 2023

Omicidio in strada: senzatetto aggredito e ucciso

Orrore in strada nel primo pomeriggio di ieri a Firenze, dove un senzatetto di 36 anni è stato ucciso al culmine di una lite scoppiata all’esterno di un market. Dai primi riscontri, pare che la vittima sia stata aggredita con un tombino.

Soccorso dallo staff medico del 118, il 36enne è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è giunto privo di vita. Del caso si stanno occupando gli agenti della Polizia del capoluogo toscano che hanno fermato due uomini senza fissa dimora, ritenuti responsabili dell’aggressione.

Firenze, senzatetto di 36 anni ucciso durante lite in strada: fermate due persone

Nel pomeriggio di ieri, sabato 18 febbraio, un uomo è stato aggredito e ucciso a Firenze durante una lite in strada. La vittima è Sandeep Kumar, 36enne di nazionalità indiana senza fissa dimora.

La tragedia intorno alle ore 14 davanti ad un market, in via Paganini, nel quartiere Novoli. Secondo le primissime ricostruzioni, apprese dai colleghi de La Nazione, il 36enne, per motivi ancora da chiarire, avrebbe ingaggiato una discussione con altri connazionali, anch’essi senzatetto, quando sarebbe stato aggredito e colpito alla testa con un tombino. Una scena raccapricciante a cui avrebbero assistito diversi passanti.

Lanciato l’allarme, sul posto è arrivata l’equipe medica del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al 36enne per poi caricarlo in ambulanza per il trasporto d’urgenza in ospedale. Una corsa inutile: all’arrivo in nosocomio, i medici hanno potuto solo appurarne il decesso, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate.

Oltre ai soccorritori, davanti al market sono intervenuti gli agenti della Polizia di Firenze e gli uomini della Scientifica che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Poco dopo, scrive La Nazione, le forze dell’ordine hanno fermato un 36enne e un 39enne, entrambi senza fissa dimora e connazionali della vittima, sospettati del delitto.