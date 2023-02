Trova il pipistrello misterioso: se ci riesci in 10 secondi sei davvero intelligente

Conosci il test dei pipistrelli? Se becchi quello giusto entro 10 secondi vuol dire che sei davvero intelligente.

Durante la pandemia da Covid-19, siamo stati costretti ad un lungo periodo di isolamento durato quasi 2 anni. Stando in casa abbiamo cercato di ingannare il tempo non solo lavorando, per tutte quelle persone che hanno usufruito dello smart-working, ma anche praticando attività sportiva, cucinando, leggendo, riposando, praticando giardinaggio e risolvendo enigmi di cruciverba e test visivi.

Durante questi anni uno in particolare ha fatto perdere la testa a milioni di utenti che si sono cimentati a testare la loro intelligenza cercando di individuare il pipistrello, o meglio un pipistrello in particolare tra tanti suoi simili. Chi è riuscito a risolvere l’enigma in 10 secondi, pare, sia dotato di notevole intelligenza.

Oggi vogliamo riproporti la sfida, che a quanto pare sta facendo ancora penare chi non ha mai cercato di venire a capo della ricerca di Batman.

Hai visto dov’è il pipistrello? Allora sei davvero intelligente!

Il gioco mentale in questione consiste nell’individuare un pipistrello, la caratteristica è che non si tratta di un comune animale, chi gioca deve individuare Batman, l’uomo pipistrello, che ha un simbolo vagamente simile al mammifero volante.

Questa piccola sfida è utilissima per stimolare la mente, i più perspicaci riusciranno a risolvere l’enigma in pochissimi secondi, a quanto pare i più intelligenti ne impiegheranno solo 10.

Sei riuscito ad individuare il pipistrello? Se sei particolarmente attento ci avrai impiegato davvero poco, il Batman in questione non ha la coda e nemmeno le due punte alla fine delle ali.

Questi tipi di test sono un ottimo esercizio per allenarsi ad individuare piccole particolarità. Per essere sempre pronti e scattanti dal punto di vista celebrale, bisognerebbe risolvere almeno una decina di test al giorno.