Costanza Caracciolo, dopo anni la confessione: “Mi sono sentita inadeguata”. Fan sconvolti, un colpo al cuore

Costanza Caracciolo ha confessato dopo anni un segreto, in molti commentano le sue parole inaspettate: un colpo al cuore!

L’ex velina di Striscia la Notizia, tg satirico in onda su Canale 5, ha confessato dopo molto tempo, un segreto che in pochi conoscevano.

Dopo aver vissuto un momento felice come la nascita di un figlio, ecco che affiorano paure ed incertezze, gli stessi timori che molte neo mamme provano anche a causa delle persone insensibili verso una condizione fisica e mentale così delicata come il post-partum.

Il post-partum, un momento difficile per l’ex velina

Costanza, in un lungo post su Instagram, ha trattato un argomento importantissimo ma spesso sottovalutato. Il post-partum è un momento delicato al quale non si da peso, dopo aver messo al mondo una nuova vita, il corpo della neo mamma ha bisogno di tempo per sanare le ferite e per far si che i tessuti e le forme ritornino com’erano prima della gravidanza.

Spesso si pretende troppo dal tempo e dal corpo, si vorrebbe ritornare in forma in un periodo brevissimo ma questo non è possibile. Ad ogni modo la partoriente deve fare i conti con una nuova se, una nuova forma fisica e mentale, una nuova quotidianità.

A tal proposito l’ex velina di Striscia la Notizia, ha confessato come spesso si sia sentita inadeguata ed inadatta a causa del suo fisico. Prima di pubblicare le foto in questione, che la ritraggono dopo aver partorito, Costanza ci ha riflettuto parecchio ed alla fine ha deciso di farlo.

La moglie di Bobo Vieri è rimasta senza parole nel leggere molteplici commenti che le davano man forte e si complimentavano con lei per il coraggio avuto, nel post si demonizza come il corpo della donna sia oggetto di scherno dopo il parto e come la società imponga un certo fisico in brevissimo tempo.

La Caracciolo scardina questo tabu mentale invitando le neo mamme e le donne a sentirsi bene con se stesse e a prendersi il tempo necessario per ritrovarsi fisicamente e mentalmente.

Infine conclude il post invitando la società ad essere più rispettosa verso l’altro così da evitare di far soffrire chi è difronte: “Un po’ di rispetto e gentilezza in più non fanno mai male..AMEN! 🖤”.