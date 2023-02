Caterina Balivo “lo prende per il collo” ed è prontissima, LUI non aspetta altro: la lecca ovunque – FOTO

Caterina Balivo non si nasconde, su Instagram è virale un suo scatto, lo prende per il collo ed accade l’irreparabile!

Bellissima e bravissima, Caterina Balivo è una nota conduttrice televisiva ed ex modella. Debutta in televisione nel 1999 quando partecipò al celebre programma di bellezza Miss Italia, classificandosi al terzo posto.

Nata a Napoli nel 1980, Caterina ha vissuto ad Aversa, qui ha condotto la sua vita fin dalla prima infanzia. Da bambina era molto introversa, non aveva un buon rapporto con la socialità e per questo motivo non è mai riuscita ad integrarsi con i suoi coetanei.

Da ragazza ha coltivato diverse passioni, soprattutto per la lettura, in adolescenza ha deciso di iscriversi al liceo classico e successivamente alla facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche presso l’Università Orientale di Napoli.

Ad ogni modo Caterina non ha mai concluso gli studi, la sua carriera è stata più veloce ed oggi gode di un successo davvero incredibile.

Sta per iniziare, la nuova stagione di Lingo è alle porte

Non solo in tv ma anche sui social, Caterina Balivo è una star, difatti vanta milioni di follower che la seguono e la sostengono giorno dopo giorno. La conduttrice è solita aggiornare i suoi amici virtuali sulla sua vita e sulla sua carriera, l’ultimo scatto ricorda a milioni di telespettatori un appuntamento davvero importante con un amico speciale.

“È tornato Ginger, può voler dire una cosa sola: stanno arrivando le nuove puntate di Lingo! Non vedo l’ora le vediate, da lunedì 🤩 P.S: Anche Ginger freme come potete vedere nella seconda foto, per i croccantini però”.

Di recente la Balivo è diventata il volto di Lingo, uno show in onda dal lunedì al sabato alle 18.50 su LA7, ogni puntata è un vero spettacolo, i protagonisti sono 3 coppie di concorrenti i quali si sfidano nell’indovinare parole e lettere in lingua italiana, il quiz coinvolge tutta la famiglia. Grazie a Caterina ogni sera, milioni di telespettatori vengono coinvolti in momenti davvero esilaranti ed inaspettati, il nuovo appuntamento è per lunedì. Ad annunciare il l’evento è il piccolo Ginger che riempie di baci la conduttrice mentre lo tiene per il collo scherzosamente.