Una ragazza di 23 anni è morta la scorsa notte in un tragico incidente verificatosi lungo la strada regionale 53 a Vedelago, in provincia di Treviso. Ferite tre persone.

Di Marco Spartà

20 febbraio 2023

Incidente stradale nella notte: un morto e tre feriti

La notte scorsa, una ragazza di 23 anni ha perso la vita in un tragico incidente lungo la strada regionale 53 all’altezza di Vedelago, in provincia di Treviso. L’auto sulla quale viaggiava la vittima si è scontrata con un Suv.

Nello scontro sono rimaste ferite altre tre persone che si trovavano a bordo dei due veicoli, nessuno in maniera grave. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti in pochi minuti lo staff medico del 118 e le forze dell’ordine.

Incidente mortale intorno all’1:30 di ieri notte, tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio, sulla strada regionale 53 nel territorio di Vedelago, in provincia di Treviso, comune della provincia di Treviso.

La giovane, di cui non si conoscono le generalità, si trovava in vacanza in Veneto per assistere ai festeggiamenti del Carnevale di Venezia insieme ad altri due amici. I tre studenti dell’Università di Torino, riporta la redazione di Leggo, erano a bordo di una Nissan Micra che, uscendo da un distributore di carburanti, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è entrata in collisione con una Nissan Qashqai, alla guida della quale si trovava un 52enne.

Dopo il violentissimo impatto, sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso del Suem 118 e le squadre dei vigili del fuoco. Per la 23enne era ormai troppo tardi: è stato possibile solo dichiararne la morte. Le altre tre persone che viaggiavano sulle due auto, riferisce Leggo, sono rimaste ferite non in maniera grave.

I carabinieri della stazione locale, accorsi sul posto, hanno provveduto agli accertamenti di rito che dovranno determinare con precisione la dinamica dello scontro costato la vita alla giovane. Al vaglio dei militari dell’Arma anche eventuali responsabilità.