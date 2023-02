Questa mattina ad Alfianello, in provincia di Brescia, un ragazzo di 28 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

20 febbraio 2023

Ragazzo trovato morto in auto da un passante: aveva solo 28 anni

Riverso sul sedile della sua vettura, parcheggiata nei pressi di una cascina. Così è stato trovato privo di vita un ragazzo di soli 28 anni nella mattinata di oggi ad Alfianello, piccolo comune della provincia di Brescia.

A fare la terrificante scoperta un passante che, notato il giovane nell’abitacolo, ha chiamato immediatamente i soccorsi. Nulla da fare all’arrivo dell’equipe medica che ha potuto solo dichiararne la morte. Dai primi riscontri, le forze dell’ordine ipotizzano possa essersi trattato di un suicidio.

Alfianello, ragazzo di 28 anni trovato morto all’interno della sua auto: ipotesi suicidio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sotto choc la piccola comunità di Alfianello, comune di circa 2mila abitanti in provincia di Brescia. Questa mattina, lunedì 20 febbraio, un ragazzo di soli 28 anni è stato trovato morto in via Libertà.

L’allarme è scattato intorno alle 7:30 quando, secondo quanto appreso dalla redazione di Brescia Today, un passante ha notato il 28enne riverso nell’abitacolo di una vettura, parcheggiata a bordo strada nelle vicinanze di una cascina. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Ricevuta la segnalazione, in pochi minuti, sono intervenuti un equipaggio del 118 ed una squadra dei vigili del fuoco. Estratto dall’abitacolo, i sanitari hanno potuto solo dichiarare la morte del giovane. A nulla sono serviti tutti i tentativi di rianimazione.

I carabinieri hanno, dunque, attivato le indagini per stabilire le cause del decesso e ricostruire le ultime ore di vita del 28enne. Secondo quanto appurato al momento, riferisce la redazione di Brescia Today, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un gesto volontario: sul cadavere, difatti, non sarebbero stati rinvenuti evidenti segni di violenza. Non si conoscono, però, le dinamiche e le ragioni che avrebbero spinto il ragazzo a togliersi la vita. Ad appurarlo con certezza saranno i successivi esami.