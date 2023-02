Un incidente stradale, verificatosi sulla provinciale 4 a Galeata (Forlì-Cesena), è costato la vita ad un ragazzo di soli 21 anni. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Di Marco Spartà

21 febbraio 2023

Frontale tra auto e camion: perde la vita un ragazzo

Una vita spezzata nel fiore degli anni in un incidente stradale. Il drammatico episodio nella mattinata di ieri lungo la provinciale 4 a Galeata (Forlì-Cesena), dove un ragazzo di 21 anni è morto nello scontro tra la sua auto ed un camion.

I due mezzi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimasti coinvolti in un terribile frontale che ha distrutto completamente la vettura su cui viaggiava il giovane, deceduto sul colpo. Intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Galeata, incidente stradale lungo la provinciale Bidentina: morto ragazzo di soli 21 anni

È Gabriele D’Amato, di 21 anni, la vittima dell’incidente avvenuto intorno alle 8 di ieri mattina, lunedì 20 febbraio, a Galeata, nella provincia di Forlì e Cesena.

Il giovane stava percorrendo la provinciale 4 Bidentina alla guida della sua auto per recarsi a lavoro, presso un’azienda. Per cause ancora in fase di accertamento, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, la vettura si è schiantata frontalmente contro un camion che trasportava polli e procedeva nel senso di marcia opposto. Un impatto devastante.

Subito dopo, sulla Bidentina sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il 21enne, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile: i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte, sopraggiunta sul colpo.

Come da prassi, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire la dinamica e le cause del frontale. Non è, difatti, ancora chiaro come i due mezzi siano entrati in collisione.

La notizia della morte di Gabriele ha gettato nello sconforto tutta la comunità di Galeata ed i colleghi della Babbini, l’azienda presso la quale il 21enne lavorava. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia.