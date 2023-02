Una ragazza di 32 anni è morta ed una 29enne è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale verificatosi ieri pomeriggio a Desenzano del Garda (Brescia).

Di Marco Spartà

21 febbraio 2023

Scontro tra due veicoli sulla provinciale 11: un morto e un ferito grave

Un morto ed un ferito in gravi condizioni. È questo il bilancio del terrificante incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 11 a Desenzano del Garda, centro della provincia di Brescia.

Due auto si sono scontrate frontalmente all’uscita di una galleria. Nell’impatto ha perso la vita una donna di 32 anni, mentre una 29enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Desenzano del Garda, frontale all’uscita di una galleria: morta giovane donna

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 febbraio, una giovane donna di 32 anni è rimasta vittima di un incidente avvenuto sulla provinciale 11 nel territorio di Desenzano del Garda (Brescia).

Non si conosce ancora nel dettaglio la dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni apprese dai colleghi de Il Giorno, la 32enne, di cui non sono state rese note le generalità, viaggiava a bordo di una vettura che, all’uscita di una galleria, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha impattato frontalmente contro un’altra auto.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118, giunto sul posto anche a bordo di un elisoccorso. Per la vittima non è stato possibile far altro che dichiarare il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo. Nello scontro, scrive Il Giorno, è rimasta gravemente ferita una ragazza di 29 anni, elitrasportata presso la Clinica poliambulanza di Brescia, dove ora si trova ricoverata. La giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Per stabilire con precisione le cause e la dinamica del gravissimo frontale, sono accorsi sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno condotto i rilievi di legge e gli accertamenti del caso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico lungo la provinciale, dove si sono registrate lunghe code.