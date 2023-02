Ieri sera a Monsano, un camionista di 59 anni è stato trovato senza vita all’interno del proprio tir, fermo a bordo strada: a provocare il decesso un malore.

Di Marco Spartà

22 febbraio 2023

Malore alla guida: morto autotrasportatore di 59 anni

Un autotrasportatore di 59 anni è stato trovato privo di vita nella serata di ieri a Monsano, in provincia di Ancona. Il 59enne era riverso sul volante del suo tir, fermo ancora con il motore acceso a bordo di una strada del paese.

A notare il mezzo sarebbe stato un altro camionista che ha contattato il numero unico per le emergenze. Immediatamente si è portata sul posto un’equipe medica del 118, ma per l’autotrasportatore non c’è stato nulla da fare. A stroncarlo sarebbe stato un malore alla guida. Sul posto anche i carabinieri.

Monsano, si sente male e si accascia sul volante del tir: camionista stroncato da un infarto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Antonio Moschella, camionista 59enne di Chiaravalle (Ancona), ha perso la vita nella serata di ieri, martedì 21 febbraio, mentre si trovava a bordo del suo tir per lavoro.

La vittima stava percorrendo la strada di Sant’Ubaldo a Monsano. Improvvisamente, riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, si sarebbe sentito male ed ha accostato il mezzo a bordo strada accasciandosi pochi secondi dopo sul volante. Un altro camionista, notando il tir fermo con il motore e le luci accese, si è fermato trovando l’uomo riverso nella cabina. Tempestiva la chiamata ai soccorsi.

Sul posto si è precipitato un equipaggio del 118 che ha avviato tutte le manovre salvavita. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano: alla fine si è dovuto arrendere all’evidenza dichiarando la morte del 59enne. Da quanto appurato, scrive Il Corriere Adriatico, Moschella sarebbe stato stroncato da un malore, probabilmente un infarto fulminante.

A svolgere gli accertamenti sono stati i carabinieri di Jesi, giunti sul posto insieme ai soccorritori. Appurata la tragedia, l’autorità giudiziaria non ha disposto ulteriori esami sulla salma, già restituita alla famiglia che potrà procedere alla celebrazione delle esequie.