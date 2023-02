Un ragazzo di 17 anni è morto ieri a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza, cadendo da un carro allegorico durante i festeggiamenti per il Carnevale.

22 febbraio 2023

Dramma durante i festeggiamenti del Carnevale: perde la vita un adolescente

Doveva essere un giorno di festa, ma è finito in tragedia. Ieri a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza, un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti per il Carnevale in occasione del “Martedì Grasso”.

L’adolescente sarebbe precipitato da un carro allegorico, sul quale si trovava, finendo sull’asfalto della provinciale 183. Ai soccorsi del 118, giunti sul posto, non è rimasto altro, purtroppo, che constatarne la morte.

San Cosmo Albanese, tragedia durante il Carnevale: 17enne cade da un carro e muore

Choc a San Cosmo Albanese, centro della provincia di Cosenza. Nel pomeriggio di ieri, martedì 21 febbraio, un ragazzo è morto durante i festeggiamenti del “Martedì Grasso”. Si tratta di un 17enne originario della frazione di San Giacomo d’Acri.

Stando ad una prima ricostruzione, come scrivono alcune fonti locali e la redazione di Tgcom24, il 17enne si trovava su un carro allegorico, trainato da un trattore, che stava percorrendo la strada provinciale 183 per recarsi ad una sfilata a San Cosmo Albanese dopo aver partecipato a quella svoltasi a San Giacomo d’Acri. Per cause ancora da determinare, il giovane avrebbe battuto la testa cadendo dal carro e finendo sull’asfalto. Il conducente, non accorgendosi di nulla, avrebbe proseguito la marcia: ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti in transito.

L’equipe medica del 118, però, quando ha raggiunto il luogo della tragedia non ha potuto fare altro che dichiarare la morte del ragazzo. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale ed i colleghi della compagnia di San Marco Argentano che hanno provveduto ai rilievi ed hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L’autorità giudiziaria, riferisce Tgcom24, ha già disposto l’autopsia sulla salma.