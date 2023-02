È morta in ospedale la donna rimasta vittima di un incidente nella serata di lunedì vicino la propria abitazione a Missaglia, in provincia di Lecco.

Di Marco Spartà

22 febbraio 2023

Investita dalla sua auto: morta una donna di 56 anni

Aveva parcheggiato l’auto, nei pressi della sua abitazione, ma poco dopo essere scesa dall’abitacolo è stata travolta dal veicolo che aveva ripreso la marcia. Così ha perso la vita una donna di 56 anni residente a Missaglia, in provincia di Lecco.

L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì quando i familiari hanno dato l’allarme. La donna è stata trasportata d’urgenza dai soccorritori del 118 in ospedale. Qui, nonostante i tentativi disperati dei medici, è deceduta 24 ore più tardi. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri.

Missaglia, travolta dalla sua stessa auto: Daniela muore in ospedale dopo un giorno di agonia

Daniela Rodriguez, osteopata e fisioterapista di 56 anni, è morta nella serata di ieri, martedì 21 febbraio, all’ospedale di Varese, dove si trovava ricoverata in seguito ad un terribile incidente avvenuto lunedì sera a Missaglia, in provincia di Lecco, dove era residente.

La 56enne, riferisce la redazione di Lecco Today, lunedì sera avrebbe parcheggiato il suo Suv nei pressi della sua abitazione e sarebbe scesa dal mezzo. Per cause ancora da determinare con precisione, il veicolo avrebbe ripreso la marcia centrandola in pieno. Ad accorgersi della tragedia sarebbero stati i parenti che nell’immediato hanno avvertito i soccorsi.

L’equipe medica, giunta sul posto, ha provveduto alle prime cure, poi ha caricato la 56enne sull’eliambulanza per trasportarla d’urgenza presso l’ospedale di Varese. I medici hanno provato a tenerla in vita in tutti i modi, ma non c’è stato nulla da fare. Ieri sera, purtroppo, il tragico epilogo: la donna è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.

I carabinieri della compagnia di Merate hanno provveduto agli accertamenti del caso per capire come il veicolo abbia investito la vittima. Secondo le prime ipotesi, riferiscono i colleghi della redazione di Lecco Today, sembra che la 56enne abbia dimenticato di inserire il freno a mano correttamente.