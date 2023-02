Ieri a Roè Volciano, in provincia di Brescia, un barbiere di 62 anni è morto dopo essere stato colto da un malore nel suo salone. Inutili i soccorsi contattati dalla figlia.

Di Marco Spartà

22 febbraio 2023

Malore a lavoro: barbiere trovato morto nel suo salone

Era andata a trovare il padre presso il suo salone di barbiere, ma lo ha trovato riverso al suolo ormai privo di vita. Dramma nel pomeriggio di ieri a Roè Volciano, in provincia di Brescia, dove un 62enne è morto mentre si trovava a lavoro.

La figlia, trovatasi davanti alla drammatica scena, ha chiamato i soccorsi che, giunti presso il salone non hanno potuto far altro che appurare il decesso del 62enne. L’uomo sarebbe stato colto da un malore che non gli avrebbe neanche dato il tempo di chiedere aiuto.

Roè Volciano, barbiere di 62 anni stroncato da un malore nel suo salone: trovato morto dalla figlia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Nel pomeriggio di ieri, martedì 21 febbraio, un uomo è stato trovato morto a Roè Volciano, piccolo centro di circa 4mila anime della provincia di Brescia. La vittima è un 62enne titolare di un salone di barbiere in via Ponte Chiese.

La tragica scoperta è avvenuta proprio all’interno del salone intorno alle 17:30. A farla la figlia del 62enne che, si legge in un articolo di Brescia Today, si era recata presso il negozio, ma, una volta entrata, ha rinvenuto il corpo riverso sul pavimento privo di sensi. Tempestivamente la donna ha chiamato il 112.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo lo staff medico del 118. I soccorritori hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma dopo vari tentativi, si sono dovuti arrendere dichiarando la morte del barbiere.

Oltre ai medici, sono arrivati i carabinieri a cui sono stati affidati gli accertamenti del caso. Secondo quanto appurato, scrive Brescia Today, si tratterebbe di un decesso per cause naturali: il 62enne sarebbe stato stroncato da un malore mentre era a lavoro. Per questa ragione, l’autorità giudiziaria non ha disposto ulteriori esami sulla salma ed ha firmato il nullaosta per la restituzione ai familiari in modo da procedere con le esequie.